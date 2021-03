Vaccination anti-Covid ouverte aux plus de 70 ans : où se faire vacciner dans le Nord Franche-Comté ?

La vaccination contre le Covid-19 a été élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité. Elles peuvent se faire vacciner dès ce vendredi 25 mars. Les prises de rendez-vous sont possibles selon les disponibilités des centres de vaccination, des médecins ou des pharmaciens.

Les centres de vaccination fixes

Ils sont au nombre de trois dans le Territoire de Belfort : Grandvillars (salle polyvalente), Giromagny (ancien siège de la CCVS) et Belfort (gymnase le Phare). Ils vaccineront dès lundi les personnes âgées de 70 ans et plus. Les réservations sont ouvertes, mais attention uniquement sur internet via Doctolib, il n'y a pas de numéro de téléphone. Et il faut s'armer de patience : les premiers rendez-vous disponibles sont dans 15 jours. La préfecture du Territoire de Belfort promet une montée en charge : 900 rendez-vous seront ouverts pour la semaine du 12 avril.

A l'inverse, le centre de vaccination de Montbéliard (Espace Victor Hugo à la Chiffogne) ne prend pas les réservations par internet, il faut appeler au 03 81 99 20 21. Les autres centres du Doubs, à Voujeaucourt et Pont-de-Roide, n'acceptent eux que les réservations par internet.

Et puis en Haute Saône, à Héricourt (salle de la Cavalerie) et Lure (Espace du Sapeur), vous avez le choix entre la réservation par Internet sur Doctolib ou bien par téléphone au numéro départemental dédié : 03 84 75 64 75. Mais attention, là aussi il faut être patient : pas de rendez-vous avant au moins une semaine.

Le centre de vaccination mobile du territoire de Belfort

Le centre mobile du territoire de Belfort a reçu récemment de nouvelles doses de vaccin. Pour la semaine prochaine, "540 doses Moderna seront administrées en première injection", indique la préfecture et "de nombreux créneaux de réservation sont encore disponibles", assurent les autorités. Le centre mobile sera à Châtenois-les-Forges (gymnase) lundi 29 et mardi 30 mars, puis à Rougemont-le-Château (gymnase) mercredi 31 mars et jeudi 1er avril. La réservation se fait par téléphone au 0 805 690 784.

Chez votre médecin traitant ou votre pharmacien

Vous pouvez enfin vous rapprocher de votre médecin traitant. Dans le Territoire de Belfort, près de 90% des médecins ont demandé à recevoir des doses de vaccins, mais ils sont dépendants des livraisons de doses, relativement aléatoires.

Enfin, dernière possibilité : les pharmacies, mais seulement une officine sur cinq a réclamé des vaccins. Et celles qui ont reçues les précieux lots n'en ont en général qu'un ou deux flacons.