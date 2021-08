Vaccination anti Covid : plus d'un millier de créneaux disponibles cette semaine au vaccinodrome d'Olivet

Comme la semaine dernière, les autorités indiquent qu'elles disposent, pour cette semaine, de nombreuses doses de vaccin anti Covid-19 dans le Loiret. C'est le cas au centre de vaccination d’Olivet explique la préfecture dans un nouveau communiqué ce lundi soir : "près 300 rendez-vous sont à pourvoir demain mardi 10 août, 200 mercredi 11 août, 250 jeudi 12 août et 350 vendredi 13 août. Le centre est également ouvert le samedi et 200 rendez-vous sont encore disponibles pour le 14 août".

La préfecture du Loiret incite de nouveau à la vaccination

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne via la plateforme doctolib. Ils permettent "à chacun d'obtenir le pass sanitaire de manière durable dans les plus brefs délais". Et la préfecture, qui rappelle que la vaccination est possible à partir de douze ans, incite "fortement" la population du Loiret à se faire vacciner : "la campagne vaccinale contre la Covid-19 a d’ores et déjà permis à plus de 320 000 personnes de compléter leur schéma vaccinal dans le Loiret. Néanmoins, le virus circule toujours de plus en plus activement sur le territoire avec un taux d’incidence de 82,9 dans le Loiret" (et plus de 221 cas positifs pour 100.000 habitants chez les 20/29 ans en Centre-Val de Loire).

Un habitant sur deux a reçu ses deux doses de vaccin dans le Loiret

Précisément, au 5 août, le bilan vaccinal dans le Loiret s'élève à 740 879 injections dont 421 736 premières injections. Au 2 août, 51,5% de la population loirétaine était donc complètement vaccinée (contre 53,3% au niveau national) et 61,8 % a reçu au moins une dose.