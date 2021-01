Vaccination anti-Covid : qu'en pensent les premiers concernés, les Mayennais âgés de plus de 75 ans ?

Confronté à des critiques sur sa gestion, jugée trop lente, de la campagne de vaccination contre le coronavirus, le gouvernement promet d'accélérer. Les aides à domicile, les pompiers et les personnes âgées de plus de 75 ans, hors Ehpad, pourront se faire vacciner avant la fin du mois de janvier.

Alors que le gouvernement est confronté à de nombreuses critiques concernant la lenteur de la campagne de vaccination contre le coronavirus en France, Olivier Véran, ministre de la Santé, est monté au créneau, promettant que le "rythme de croisière" allait "rejoindre celui de nos voisins européens".

Avant la fin du mois de janvier, les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas résidents en Ehpad pourront se faire vacciner. Vont-elles faire le choix d’en profiter ? France Bleu Mayenne leur donne la parole au micro de Simon Courteille. "Pas pour l'instant, j'attends les résultats des premières vaccinations, pour savoir s'il y a ou non des effets secondaires nocifs, on ne sait jamais" témoigne cet homme, "je n'ai pas l'intention de le faire, je me donne un temps de réflexion, car je suis un peu anti-vaccin" renchérit cette dame. "Je vais le faire. Vous le savez, dans le temps, certains aussi avaient peur de nouveaux vaccins" explique ce monsieur croisé dans une rue à Laval.

Olivier Véran a également annoncé la simplification des mesures dans les maisons de retraite, notamment concernant la prise en charge du consentement des personnes. "Cela fait cinq millions de personnes", a précisé le ministre de la Santé. Il a également annoncé, dès maintenant, l'élargissement aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans la campagne de vaccination pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans.

Les Français qui souhaitent se faire vacciner pourront prochainement se signaler et s'inscrire sur une liste pour prendre rendez-vous. Cette inscription se fera "sur internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application TousAntiCovid", a expliqué Olivier Véran.