Vaccination anti-Covid : un numéro unique pour prendre un rendez-vous en Mayenne

Un centre d'appels téléphoniques, situé dans les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de Laval, est opérationnel, du lundi au samedi, de 8h à 20h, afin de traiter toutes les demandes de rendez-vous pour une vaccination contre la Covid-19. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont concernées.

10 chiffres facilement mémorisables : 02 43 53 53 00, un numéro unique pour tout le département. C'est le numéro du centre d'appels téléphoniques pour prendre un rendez-vous de vaccination contre le virus de la Covid-19. La plateforme, gérée par le conseil départemental, va fonctionner du lundi au samedi de 8h à 20h.

On connaît les lieux des trois premiers centres de vaccinations en Mayenne. Ils ouvriront lundi 18 janvier, à Laval à la salle polyvalente, à Château-Gontier-sur-Mayenne à la halle du Haut-Anjou-Parc Saint-Fiacre et à Mayenne, au pôle Santé place de l'Europe. D'autres centres seront opérationnels par la suite, à Evron, Ernée, Meslay-du Maine, Villaines-la-Juhel et Craon-Renazé.

A partir de lundi, la deuxième étape de la campagne de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 75 ans hors Ehpad et les personnes à haut risque.