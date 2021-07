Vaccination anti-Covid : votre territoire est-il à la pointe ou à la traîne ? Les chiffres en Île-de-France

L'assurance maladie a détaillé les chiffres de vaccination par intercommunalité. Un degré de finesse inédit jusqu'à présent, et qui permet de distinguer des territoires en avance en matière de vaccination, et d'autres à la traîne, alors que le variant Delta gagne du terrain dans la région.

"Si l'on superpose la carte des villes les plus pauvres avec celle des villes où la vaccination est la plus faible, on doit constater des vraies similitudes". L'intuition du maire socialiste de Sarcelles (Val d'Oise), Patrick Haddad, est effectivement proche de la vérité. C'est ce que montrent les dernières données de l'Assurance maladie, qui désormais précisent les taux de vaccination par intercommunalité. Cela révèle une fois encore les fractures au sein de la région Île-de-France, alors que le président de la République doit annoncer ce lundi soir de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Plus on est riche et diplômé, plus on est vacciné

Le "bonnet d'âne" de la vaccination est attribué à la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, qui comprend notamment les communes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Goussainville ou Villiers-le-Bel. Sur ce territoire, qui comprend certaines des villes les plus pauvres de France, le taux de vaccination dépasse à peine les 34% de premières doses, très loin de la moyenne nationale (51%).

"Plus les gens sont précaires et plus il est difficile de les sensibiliser, car ils ont d'autres préoccupations, des difficultés économiques et sociales, certains ne savent pas lire... la vaccination n'est pas leur priorité", estime Patrick Haddad, le maire de Sarcelles. Autre preuve de ce lien entre pauvreté et défiance vis-à-vis de la vaccination : le département de Seine-Saint-Denis, dans son ensemble, n'atteint que 37,4% de primo-vaccinés.

L'Ouest parisien majoritairement vacciné

A l'inverse, l'ouest parisien comprend des territoires très fortement vaccinés et qui frôlent avec la barre des 60% de primo-vaccinés : la communauté de communes de la Haute vallée de Chevreuse, celle de Gailly-Mauldre, etc... Dans le 16e arrondissement de Paris, le taux de vaccination atteint même 61,9%, la palme étant pour le 7e arrondissement avec 64,4% de primo-vaccinés !

Les chiffres permettent aussi de constater les efforts de certaines communes en direction de populations spécifiques, mais aussi des manques : à Paris, "seuls" 76% des personnes de plus de 75 ans ont reçu une première dose (contre 82% à l'échelle de la région). A l'inverse, la commune de Marnes la Coquette fait la part belle aux jeunes, avec 14,5% des moins de 20 ans qui ont reçu une première dose de vaccin (contre 8,9% à l'échelle de la région).