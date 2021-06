Vaccination : "On attend le client, personne ne vient!", déplore un médecin mosellan

Après la quête désespérée de rendez-vous au départ de la campagne de vaccination, il semble bien que les centres de vaccination mosellans connaissent un trou d'air. Sur le site Doctolib, il est possible d'avoir des rendez-vous dans la demi-heure pour recevoir une dose, et sur plusieurs jours, ils restent de très nombreux créneaux.

On est là à tourner en rond, on ne comprend pas pourquoi les gens ne viennent pas !

"On est un certain nombre de médecins ici à attendre le client, déplore François Piccin, un médecin retraité mobilisé au centre de vaccination Saint-Symphorien. L'ARS a demandé au centre d'ouvrir jusqu'à 20h pour permettre aux gens qui travaillent de venir, sauf qu'il n'y a personne qui vient ! Alors que nous, on est volontaire, on est là à tourner en rond, et on ne comprend pas pourquoi les gens ne viennent pas se faire vacciner, alors qu'il y a plein de doses!"

Deux jours sans rendez-vous pour tenter d'attirer le public

Selon lui, les gens sont un peu perdus : "Il y a eu des indications contradictoires, ajoute le professionnel, là, on arrive à la période des vacances. Les gens qui viennent se faire leur première dose maintenant risquent de devoir faire la deuxième dose sur leur lieu de vacances, et ne sont pas sûr d'y trouver un centre ! Ils se disent tant pis, on ira se faire vacciner en rentrant de vacances... "

Le médecin lance donc un appel sur France Bleu Lorraine, en concluant : "Mais qu'ils viennent ! Ceux qui se présentent seront pris !"

Dans ce contexte, le centre de vaccination Saint-Symphorien, à côté de la patinoire, propose deux jours de vaccination sans rendez-vous, de 8h à 20h, vendredi et samedi.