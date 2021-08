Vaccination : au centre des Trois-Provinces à Brive près d'un tiers d'adolescents dans les files d'attente

Les jeunes de plus en plus nombreux pour recevoir leur première dose à Brive

Ce jeudi après-midi le centre de vaccination des Trois-Provinces à Brive vaccinait sans rendez-vous (ce sera le cas jusqu'à ce samedi) et de fait la file d'attente était plutôt fournie. L'occasion de se rendre compte que la population qui se déplace désormais pour se faire vacciner a bien changé par rapport à celle de ces derniers mois. On y voit surtout beaucoup plus de jeunes.

Au moins je pourrai aller au restaurant" Thomas, 13 ans

Depuis la mi-juin la vaccination a été ouverte aux 12/17 ans. Et comme leurs aînés jeunes majeurs ceux-ci sont soumis eux aussi au pass sanitaire. Une motivation qui en a poussés pas mal à ainsi venir pour leur première dose. Comme Thomas, 13 ans, qui n'y voyait pas l'intérêt auparavant. "Au moins je pourrai aller au restaurant" dit le jeune homme. Sa grand-mère Marie-France qui l'accompagne avance surtout que Thomas rentrant en septembre à l'internat "s'il veut participer à certaines activités il faudra qu'il soit vacciné". C'est un tout autre argument qui a prévalu à la décision de Léa, 14 ans. "Comme ça je peux protéger les personnes et me protéger. Je limite les risques".

Pas le choix

Mais comme chez les grands cette vaccination divise les ados et certains la redoutaient. Pour Lina, 13 ans " il y a beaucoup d'effets secondaires et le vaccin date d'il y a peu de temps, donc ça me faisait un peu peur". Mais ses parents ne lui ont pas laissé le choix précise Alem sa maman. "Elle va rentrer au collège donc on peut dire qu'on était obligés de la faire vacciner". La rentrée scolaire c'est l'un des arguments fréquents avancés par les parents ou par les jeunes eux-même explique le docteur Suzel Joste-Vergnaud, responsable du centre. Mais le principal est qu'ils viennent se faire vacciner. Et en l'espèce aux Trois-Provinces ils sont de plus en plus nombreux. "Ils représentent au moins 30 % de ce qu'on fait aujourd'hui" souligne le médecin.