Vaccination au lycée à Avignon : "le bras n'est pas magnétique!"

Les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont moins bien vaccinés que dans les autres régions de France. La région installe des salles de vaccination dans les lycées pour combattre les inepties d'internet et proposer une première injection anti-covid.

Première vaccination anti-covid jeudi pour une quarantaine d'élèves au lycée mistral d'Avignon (Vaucluse). En Provence Alpes Côte d'Azur, 27% des jeunes de moins de 17 ans sont vaccinés. Ailleurs en France, c'est 32%. La Région veut accélérer la vaccination des jeunes en déplaçant les équipes du vaccinobus jusque dans les lycées. Vaccination sur rendez-vous dans une salle du lycée avec une autorisation signée des parents. La semaine prochaine, les élèves des lycées d'Orange, Carpentras et Cavaillon pourront se faire vacciner.

Les lycéens vérifient que le bras vacciné n'est pas magnétique

Première injection pour Adam, 16 ans élève de seconde : "je veux faire du basket. Je fais le vaccin au lycée parce qu'on me l'a proposé". Le lycéen reconnait qu'il a laissé traîner pendant l'été... peut-être aussi un peu à cause des débats sur le vaccin en famille : "ma sœur, elle pense que le vaccin c'est n'importe quoi et que c'est un truc de je sais pas quoi. Mais moi, je m'en fous".

On entend des éclats de rire dans le couloir derrière la salle des profs. Les autres élèves de la classe d'Adam sortent du cours d'anglais : Lina lui demande donc "de mettre son téléphone là où il a fait le vaccin parce que dans les vidéos sur Tik-Tok, le bras est magnétique. Ca marche pas! Enlève ta veste !" Le lycéen est vacciné mais il croit encore les inepties qui circulent sur les réseaux sociaux : "j'aurais pas la veste, ça marcherait ! " Evidemment, le téléphone tombe car le bras n'est pas magnétique.

Convaincre les lycéens que le vaccin est une liberté

Une autre lycéenne souligne "qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur internet". Lina n'a pas pris rendez vous pour une injection de vaccin car "ça dépend des parents. Moi, ma mère elle a peur". Alors l'intervention de la région dans les lycées est nécessaire. Le médecin Mario Moriconi constate que "les jeunes vont beaucoup moins dans les centres de vaccination que les adultes. C'est capital d'être à leur portée. Pour les jeunes, le vaccin est une liberté qui leur permet d'aller partout avec le pass-sanitaire". La semaine prochaine , c'est dans les lycées d'Orange, Carpentras et Cavaillon que la région vaccine les élèves.

Vaccinée pour danser après le lycée

Kendra, 16 ans, sourit en regardant l'attestation de première injection. Cette lycéenne avait "des a-prioris sur les effets secondaires en lisant les réseaux mais je fais de la danse. Je ne peux pas me permettre d'arrêter la danse : il me faut un pass-sanitaire. Les tests antigéniques, c'est pas pratique. Je le fais au lycée car c'est plus pratique. Je n'ai eu aucun problème avec les autres vaccins alors je ne vois pas pourquoi j'aurai un problème avec celui-ci. J'ai été convaincu par mes proches mais je n'en parle pas autour de moi car ça provoque des débats".

Les élèves de la classe d'Adam ont vérifié que son bras n'était pas magnétique après la vaccination Copier