Vaccination : "c'est la rue sur les rendez-vous" à Meslay-du-Maine

Le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs à partir du 21 juillet. Pour aller au cinéma ou au musée, les Français devront présenter une preuve de leur vaccination complète ou un test négatif au covid. Alors à Meslay-du-Maine (Mayenne) comme partout dans le pays, les rendez-vous de vaccination ont été pris d'assault.

Six flacons contre un habituellement

"Le téléphone n'arrête de sonner." Matthieu Guillotin, pharmacien à Meslay-du-Maine n'avais jamais vu ça. il prend rendez-vous pour le jour même et affiche des nombres records. "Habituellement, on utilise un flacon de vaccin par jour. Là, on est déjà passé à six." Tant mieux assure le pharmacien, qui voyait jusque là ses stocks non utilisés et risquait de les jeter.

Complet

"Pour être tranquille pour les vacances", assurent Romain et Mélanie. Le couple est venu se faire vacciner en prévision du mois d'août. "Pas question de rester enfermés dans la maison de vacances, de ne pas pouvoir aller au restaurant, explique Mélanie. Sinon, on ne serait pas fait vacciner tout de suite."

Au centre de vaccination de Meslay-du-Maine, c'est la même chose. "On reçoit beaucoup d'appel, on a même des gens qui viennent sans rendez-vous en espérant se faire vacciner", raconte Nadia Boisrame, infirmière coordinatrice du centre. "De tout façon, on est complet jusqu'au 4 août."

La pharmacie de Meslay-du-Même a même ouvert de nouveaux créneaux pour la fin de la semaine, qui ont déjà été pris d’assaut. Du côté de Laval, le maire Florian Bercault a annoncé sur Twitter l'ouverture de nouveaux rendez-vous. Le ministre de la Santé assure que tous les centres de vaccination du département seront ouverts cet été.