Vaccination chez les médecins généralistes : "On va sélectionner nos patients les plus à risque"

"Nous sommes tous impatients, les patients comme moi", avoue Nicolas Brugère, médecin généraliste et ancien adjoint à la santé à la ville de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde jeudi 18 février. Lui et tous ses collègues volontaires vont pouvoir commencer à vacciner leurs patients dès le 25 février avec le vaccin d'AstraZeneca. "Plus de deux tiers des personnes de plus de 75 ans n'ont pas été vaccinées dans les centres de vaccination, en particulier ceux qui ne sont pas mobiles", explique-t-il. "C'est eux qu'il faut viser dans un premier temps. Ils commencent à me poser des questions en consultation, ils veulent savoir pourquoi je ne peux toujours pas les vacciner."

La livraison de vaccins effectuée mercredi par AstraZeneca, à hauteur de 700 000 doses, ne permettra aux 70 000 médecins volontaires de n'avoir que 10 doses pour cette première phase. "On va sélectionner nos patients pour savoir ceux qui sont les plus à risque, qui ont le plus de comorbidités", continue Nicolas Brugère, qui ne s'inquiète pas trop de cette première livraison limitée. "On a choisi de vacciner 700 000 personnes par semaine dans 700 centres avec 1 000 vaccins par centre, mais ces centres sont éloignés des patients. On peut aussi vacciner 10 personnes par semaine chez 70 000 médecins généralistes. Si on m'avait donné des vaccins Pfizer, j'aurais très bien pu les décongeler et aller vacciner des personnes chez elles lors de mes tournées."

Le passeport vaccinal, une liberté dans un cadre strict

Sur la continuité des mesures sanitaires, et notamment le couvre-feu à 18 heures, Nicolas Brugère estime que "le président de la République a eu raison de ne pas reprendre la stratégie de l'interdiction générale. Il faut garder ouvertes la sphère du travail et la sphère relationnelle. Dans nos cabinets, on voit de plus en plus des patients atteints de syndromes anxieux et dépressifs", explique le médecin généraliste. "Le télétravail 24 heures sur 24, ce n'est pas épanouissant pour les relations humaines. Il faut pouvoir sortir, tout en appliquant les mesures barrières avec rigueur."

L'ancien adjoint à la santé à la ville de Bordeaux se dit notamment favorable à la réouverture des musées "si on reçoit les gens sur rendez-vous et avec des quotas", ou encore des théâtres "si on respecte un siège sur deux et un rang sur deux." "Plus vite on rouvrira les lieux de culture, mieux ce sera pour la société", affirme-t-il. Nicolas Brugère se dit également favorable à la mise en place d'un passeport vaccinal, soumis à une consultation. "Il faut un cadre à toutes ces choses-là mais il faut une liberté dans ce cadre", développe le médecin généraliste. "Si le passeport vaccinal permet d'avoir plus de libertés dans ce cadre, c'est pas mal. La population a de plus en plus envie de se faire vacciner parce que quand il y aura suffisamment de gens vaccinés, on aura plus de libertés dans la société."