Vaccination contre la Covid-19 : couacs en séries et colère des élus en Mayenne

En Mayenne, les vaccins contre la Covid-19 manqueront dans les prochains jours. À Château-Gontier-sur-Mayenne par exemple, 690 personnes ont pris rendez-vous pour cette semaine au centre de vaccination. Mais l'Agence Régionale de Santé a déjà prévenu que des doses manqueraient à l'appel. "On a appris ce week-end, qu'il fallait arrêter la prise de rendez-vous au-delà du 8 février et qu'il fallait attendre car le système va saturer. L'ARS nous explique qu'on aurait péniblement 600 doses par semaine" regrette le maire Philippe Henry.

D'autant que les élus ont joué le jeu, en écoutant les recommandations de l'Agence Régionale de Santé, et en prenant part à l'organisation de la campagne de vaccination. Le centre de Cossé-le-Vivien par exemple doit ouvrir le 25 janvier, mais y aura-t-il là aussi assez de doses et à temps ? "On aimerait que l'ARS communique de façon très précise sur le sujet. Nous sommes en attente. On espère que ceux qui sont déjà inscrit puissent être vraiment vaccinés", lâche Christophe Langouët le maire.

Ce lundi, jour d'ouverture de trois centres de vaccinations (Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne), il était impossible de prendre un rendez-vous sur le site internet Doctolib. Vendredi, la plateforme téléphonique mise en place par le conseil départemental de la Mayenne a été surchargée d'appels. La Préfecture de la Mayenne recommande désormais de ne plus appeler le 02.43.53.53.00 car il n'y a plus de créneaux disponibles à la vaccination dans les prochains jours !