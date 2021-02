Vaccination contre la Covid-19 dans les Ehpads creusois : "nous sommes dans les temps" assure l'ARS

La campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré le 7 janvier dans les Ehpads creusois. 70 % des résidents ont accepté de se faire vacciner. Et d'ici le mois de mars, ils auront reçu les deux injections du vaccin Pfizer. Isabelle Dumond est la directrice de la délégation de l'Agence Régionale de Santé en Creuse. Vous pouvez réécouter son interview en vidéo ici.

Lancée il y a près d'un mois, la vaccination se poursuit dans 30 des 31 Ehpads creusois. Un seul n'a pas encore démarré, mais "il est dans les starting-bloc" assure Isabelle Dumond. A ce jour, un peu plus de 1 600 résidents des maisons de retraite creusoises ont déjà reçu au moins la 1er injection du vaccin Pfizer. Cela représente 64% des pensionnaires des Ehpads du département.

L'arrivée du vaccin AstraZeneca

Pour les plus de 75 ans qui ne vivent pas en Ehpads, il n'y a plus de créneaux de vaccination disponible jusqu'au 15 février. "C'est une mesure nationale explique Isabelle Dumond, mais de nouveaux créneaux vont être ouverts très rapidement". Elle annonce une autre bonne nouvelle, l'arrivée "d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine du vaccin AstraZeneca". Il va permettre de vacciner en priorité les professionnels de santé entre 50 et 65 ans, et de garder les doses du vaccin Pfizer pour les plus de 75 ans.

Pas de variant anglais détecté en Creuse

La présence du variant anglais n'est toujours pas avéré en Creuse, mais "il est probable qu'il y soit car il est déjà présent dans d'autres départements de la région". Le coronavirus continue de circuler largement dans le département avec un taux d'incidence qui certes ne grimpe pas, mais reste élevé (210). Seule petite lueur d'espoir, il est en baisse pour les plus de 65 ans, avec 165 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.