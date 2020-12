Vaccination contre la COVID-19 en Corse : 6 000 personnes visées pour la phase 1

Quel calendrier, quel type de vaccin, y-a-t-il des risques ? Des questions qui se posent alors que la mise à disposition des vaccins dans toute la France est imminente. Fin décembre, l'Agence Européenne des Médicaments doit décider ou non d'autoriser la mise sur le marché du vaccin Pfizer - BionTec, premier disponible en date. L’ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sera chargée ensuite de toute la pharmaco-vigilance, c'est à dire la surveillance d’éventuels effets indésirables chez les patients français (source : France Inter).

En Corse, si cette autorisation est donnée, les premières doses seraient alors disponibles début janvier.

Une vaccination non obligatoire en deux phases.

Une première phase concernera environ 6 000 personnes, résidents et personnels des EHPAD et autres établissements de santé. Deux doses par personne sont prévues, avec trois semaines d'écart. "Le but premier, selon le Dr Aba Mahamat, infectiologue à Aiacciu, c'est d'abord d'empêcher la mortalité, le développement des cas graves, l'hospitalisation et donc la saturation des systèmes de santé".

La deuxième phase, elle, concernera 36 000 personnes, à savoir les plus de 75 ans avec co-morbidités ou ayant développé des formes graves de la maladie. Pour l'heure, les connaissances sur le vaccin semblent insuffisantes pour affirmer qu'il empêchera la transmission du coronavirus d'un individu à l'autre.

L'ARN : "Une révolution" selon le Dr Mahamat

"Ils ont fait un pari, avec la technologie de l'ARN, l'acide ribonucléique, c'est à dire le matériel génétique du virus qui permet de le transformer en vaccin, en codant le message. Ils (les fabricants ndlr) sont allés très très vite. C'est vraiment une révolution", explique le Dr Mahamat"

En effet, entre le début de la pandémie et l'annonce par Pfizer du développement effectif d'un vaccin "efficace à 95%" contre la COVID-19, il s'est écoulé moins d'un an. Un délai de travail et de recherche qui pose question et peut bien-sûr susciter le doute.

"Le problème du risque dépend aussi de la taille du groupe de personnes qui ont participé à l'essai thérapeutique. Là, il s'agit de 30 000 - 40 000 personnes. Si jamais il y a un risque d'événement indésirable grave qui survient chez une personne sur 100 000, vous n'aurez pas du tout ce risque là. Là, on va passer tout de suite sur des centaines de milliers de personnes, donc on pourra voir un risque émerger qu'on a pas vu lors des essais, parce que l'échantillon sur lequel il a été testé était relativement faible. Si ce risque là existe, il sera toujours là, que le vaccin ait été fabriqué en un an ou deux ans".

ECOUTEZ l'ITW COMPLÈTE CI APRÈS