On ne peut plus prendre de rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus en Creuse. Tout est complet jusqu'à la mi-février. A ce jour, 4 750 Creusois ont déjà été vaccinés.

Vaccination contre la Covid-19 : plus de rendez-vous en Creuse avant le 15 février

Si vous n'avez pas encore décroché un rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid-19, il va falloir patienter. Les six centres de vaccinations creusois sont complets jusqu'au 15 février. Les plannings sont pleins. D'ici la mi-février, on devrait en moyenne vacciner 2 000 personnes par semaine en Creuse.

Plus de demandes que de doses

Depuis le début de la campagne de vaccination, 4 750 Creusois ont été vaccinés. "Nous allons deux fois plus vite en Creuse que sur le territoire national, explique la préfète Virginie Darpheuille, parce que nous avons été très bien doté au départ". La Creuse a reçu 4 875 doses début janvier, et depuis le super congélateur de l'hôpital de Guéret a été régulièrement réapprovisionné. "A partir du moment où un rendez-vous est donné, cette dose n'est pas utilisable pour quelqu'un d'autre. Nous ne fixons des rendez-vous que lorsque nous avons une visibilité complète. Nous aurons donc la possibilité sur les trois prochaines semaines que nous soyons ou non réapprovisionnés, d'effectuer ces trois fois 2 000 vaccins".

De nouveaux créneaux après le 15 février

A la mi-février, de nouveaux créneaux de vaccination seront disponibles en Creuse. On pourra à nouveau prendre rendez-vous pour se faire vacciner. "Le Moderna va nous permettre d'intensifier véritablement notre campagne. Ce que nous avons fait est une première étape, la suivante qui s'ouvre après le 15 février sera bien la phase d'intensification". Si le variant anglais du Covid n'est pas encore présent en Creuse, il ne fait pas de doute qu'il arrivera. "C'est une quasi certitude puisqu'il circule et que les frontières du département ne sont pas étanches". D'ici là rappelle la préfète, il est indispensable de porter son masque, de respecter les distances, d'aérer son domicile et de se laver les mains. "C'est une impérieuse nécessité dans l'attente de pouvoir vacciner l'ensemble de la population".