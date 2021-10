Vaccination contre la Covid-19 en Moselle : certains centres réduisent la voilure face au manque de candidats

La campagne de vaccination en Moselle contre la Covid-19 ralentit, depuis de nombreuses semaines maintenant. On peine à atteindre les trois quarts de Mosellans ayant reçu au moins une dose (73,8%). 72 % de la population est totalement vaccinée. Alors que la campagne pour la fameuse dose de rappel bat son plein pour les personnels soignants, les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées, certains centres de vaccination mosellans ont fermé, d'autres ont réduit la voilure.

à lire aussi Covid-19 : le préfet de la Moselle bat le rappel de la 3e dose

Fermeture du centre géré par la ville de Thionville ce vendredi

Le centre de vaccination de l'espace Saint-Nicolas, à Thionville, ferme définitivement ses portes ce vendredi. Il avait été ouvert à la rentrée, quand le théâtre municipal avait repris ses activités normales. Mais ça n'empêchera en rien les Thionvillois de continuer à se faire vacciner, estime Jean-Christophe Hamelin-Boyer, conseiller municipal en charge de la santé : "La troisième dose peut être administrée par les pharmaciens ou les médecins généralistes, et les centres de l'hôpital Bel-Air et de la clinique Notre-Dame continuent de vacciner. Cela devrait suffire".

Ce centre communal aura réalisé, sur l'ensemble de la campagne, près de 90.000 injections (alors que l'agglomération thionvilloise compte 80.000 habitants). "Il a joué pleinement son rôle", se réjouit Jean-Christophe Hamelin-Boyer.

La ville de Thionville va néanmoins continuer de surveiller la situation sanitaire, et se tient prête à rouvrir un centre si de nouveaux variants venaient à apparaître, ou si la vaccination des enfants de moins de 12 ans venait à être autorisée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tempo nettement réduit au complexe Saint-Symphorien à Metz

Cet été, le premier vaccinodrome de Moselle, au complexe Saint-Symphorien à Metz, assurait jusqu'à 2.500 injections par jour. On en est aujourd'hui à 100, 150, 200 les bonnes journées... Essentiellement des troisièmes doses, mais quelques primo-vaccinés tout de même.

Néanmoins, la ville de Metz n'a pas l'intention de réduire la voilure ces prochaines semaines. Aucun centre n'a fermé dans la capitale mosellane, notamment ceux des hôpitaux publics comme privés, qui sont pour la plupart ouverts six à sept jours sur sept. Les centres hospitaliers de Moselle, de manière générale, conservent la même cadence que cet été.

Mais plusieurs centres ont refermé leurs portes à la rentrée. La Moselle a compté plus de trente lieux de vaccination, ils ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui. Certains ont lâché du lest, faute de patients volontaires. C'est le cas d'Amnéville, qui n'est plus ouvert que le vendredi désormais.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Freyming-Merlebach, qui a repris du service après trois semaines de fermeture en septembre, n'accueille plus les patients que les vendredis et samedis. C'est même un week-end par mois seulement à Montigny-les-Metz.

Mais encore une fois, vous pouvez recevoir votre dose de Pfizer en pharmacie, chez votre médecin traitant ou votre infirmière libérale depuis début octobre.