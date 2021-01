Vaccination contre la Covid-19 : "Il faut être patient" pour la députée LREM Audrey Dufeu

La vaccination contre la Covid-19 débute ce lundi pour les plus de 75 ans et les personnes les plus à risque. Mais elle commence très doucement. "Il faut être patient" reconnait la députée La République en Marche de Saint-Nazaire, Audrey Dufeu.

Ce lundi démarre la vaccination "grand public" contre la Covid-19. C'est-à-dire pour les plus de 75 ans et pour les personnes qui risquent de faire des formes graves de la maladie. Sauf que c'est bien compliqué de prendre rendez-vous et que des préfectures ont déjà demandé aux centres de vaccination de ralentir la prise de rendez-vous parce que, pour l'instant, le nombre de doses disponibles est faible.

Nous sommes dépendants de la production des laboratoires

"Nous sommes malheureusement dépendants de la production des laboratoires", explique Audrey Dufeu, la députée La République en Marche de la circonscription de Saint-Nazaire, également membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi. "Nous attendons avec impatience l'autorisation, par l'agence européenne du médicament d'un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca parce qu'il va augmenter notre capacité à vacciner et il sera beaucoup plus facile à déployer puisque ce n'est pas nécessaire de le conserver dans un super congélateur, à moins 80 degrés".

Croiser les doigts pour que, vite, on puisse utiliser le vaccin d'AstraZeneca

Pour la députée, les problèmes logistiques du début du déploiement du vaccin ont été résolus et si, aujourd'hui, la vaccination se fait encore au ralenti, c'est parce qu'il y a aussi une forte demande. "On a une demande qui est plus forte que l'offre en vaccin, encore une fois, et la logistique dépend de la production des vaccins. Donc il faut vraiment être patient et croiser les doigts pour que, vite, on puisse utiliser le vaccin d'AstraZeneca".

On doit être solidaire

Autre problème avec le début de la vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes les plus à risques, les difficultés pour aller jusqu'aux centres de vaccination. "Un numéro de téléphone a été mis en place pour ces problèmes-là [le 0 806 000 344, ndlr]", poursuit Audrey Dufeu. "Et le gouvernement a demandé aux communes, aux CCAS [centre communal d'action social, ndlr] de repérer quelles sont les personnes les plus fragiles. Depuis la canicule, les communes ont un fichier qui recense les personnes de plus de 75 ans pour prendre contact avec elles. Je crois que cette campagne de vaccination sera un succès en fonction de notre capacité à travailler tous ensemble. On doit être solidaire".