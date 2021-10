Vaccination contre la grippe : ce qu'il faut savoir sur la campagne qui commence ce vendredi

Avancée de quatre jours en raison des risques de la circulation du Covid-19, la campagne de vaccination contre la grippe pour les publics prioritaires commence ce vendredi 22 octobre. Public concerné, lieux de vaccination, prise en charge, on fait le point.

La première étape de la campagne de vaccination contre la grippe débute ce vendredi 22 octobre pour les publics prioritaires. Initialement prévue pour le 26 octobre, elle a été avancée en début de semaine par la Direction générale de la santé, qui justifie ce changement de calendrier par l’augmentation du "risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès" dans "un contexte de circulation des virus du Covid-19 et de la grippe". Elle a déjà débutté le 18 octobre dans les Ehpads.

Cette anticipation de la campagne contre la grippe vise notamment à la coupler à celle de rappel contre le Covid-19, pour éviter les complications, comme le rappelait ce jeudi le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, sur France Info, afin "d'éviter deux formes potentielles de pneumonie grave". La vaccination permet de limiter les risques d’infection concomitante ou successive par les deux virus, en particulier chez les personnes présentant des comorbidités. Dans un avis rendu le 27 septembre, la Haute autorité de Santé recommande même d'administer les deux vaccins (Covid-19 et grippe) le même jour.

à lire aussi Covid-19 et grippe : le professeur Alain Fischer plaide pour une double vaccination

Qui est concerné ?

La première étape de la campagne vaccination anti-grippale du 22 octobre au 22 novembre concerne les personnes "ciblées", à savoir :

les personnes de 65 ans et plus

les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques

les femmes enceintes

les personnes obèses dont l'IMC est supérieur ou égal à 40

l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (pour protéger les nourrissons qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées

les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact des patients à risque

les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables

Où récupérer votre vaccin ?

Le vaccin contre la grippe est gratuit pour les personnes prioritaires s'inscrivant dans la liste détaillée ci-dessus. Si vous êtes concerné, vous avez donc dû recevoir ou recevrez prochainement une invitation et un bon de prise en charge de la part de l'Assurance maladie. Il vous suffira ensuite de les présenter en pharmacie pour récuperer votre dose. Si vous n'avez pas reçu ces documents, vous pouvez vous tourner vers votre médecin généraliste pour obtenir une prescription.

Où se faire vacciner ?

Les médecins, infimiers et sages-femmes sont habilités à vous administrer le vaccin. Depuis 2019, les pharmaciens ont obtenu l'autorisation de vacciner contre la grippe, mais ils le font sur la base du volontariat, demandez-leur en récupérant votre dose. Enfin, puisque les autorités recommandent d'administrer en même temps le vaccin contre la grippe et la dose de rappel contre le Covid-19, vous pouvez également vous rendre en centre de vaccination contre le Covid-19 avec votre vaccin anti-grippal.

Les Ehpad et les établissements de santé étaient invités à déployer la vaccination anti-grippale dès ce lundi 18 octobre, pour permettre des séances de vaccination conjointes contre la grippe et contre la Covid-19. La campagne de vaccination anti-grippale pour les personnes "non-prioritaires" débutera le 23 novembre et se terminera le 31 janvier 2022.