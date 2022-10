Vaccination contre la grippe en Côte-d'Or : l'épidémie risque d'être importante

Depuis mardi, la campagne de vaccination contre la grippe est lancée en Côte-d'Or. Alain Morin, le directeur de la santé publique à l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté était l'invité de France Bleu Bourgogne dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne.

Qui est concerné par cette campagne de vaccination ?

Déjà toutes les personnes qui résident dans des Ehpad. Ensuite, ce sont les femmes enceintes, les personnes qui présentent des maladies chroniques, quel que soit leur âge, les personnes qui ont une obésité importante. Et puis il y a les personnels soignants, quel que soit leur âge également, puisque c'est avant tout pour protéger les personnes avec lesquelles elles sont en contact.

L'épidémie de grippe n'est pas encore arrivée, ni en Bourgogne Franche-Comté, ni en France pour l'instant. Mais elle arrivera. Traditionnellement, elle arrive habituellement en décembre ou janvier. L'an dernier, ça a été particulièrement tardif. C'est au mois d'avril, donc on a une certitude, c'est qu'il y aura une épidémie de grippe.

Et on est sûr que le vaccin sera efficace, puisque les souches sont différentes chaque année ?

Ce n'est pas l'efficacité du vaccin qu'on ne peut pas prédire, puisqu'il est fabriqué en fonction des souches qui circulent. Ce qu'on ne peut pas prédire, c'est l'intensité de l'épidémie. Le virus de la grippe est un virus mondial qui commence dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère sud cette année, l'épidémie est importante, donc on peut penser qu'on aura une épidémie relativement importante.

La campagne de vaccination contre la grippe, c'est aussi l'occasion de proposer le rappel anti covid ?

Oui, à tous les résidents d'ehpad, les personnels soignants, c'est la même population cible que pour la grippe. On voit bien que la grippe et la covid vont devenir des maladies pour lesquelles on se vaccine à cette période de l'année. Les derniers chiffres montrent qu'on est en train de se stabiliser sur cette vague, mais elle reste très importante et elle reste très importante chez les personnes qui sont les plus à risque et les plus de 75 ans. Donc les précautions continuent de s'appliquer. D'ailleurs, les précautions habituelles des mesures barrières, elles, s'appliquent pour tout type de virus. Au quotidien, quand je prends le tramway, je vois bien que le port du masque et la distanciation sont un peu oubliées.