Vaccination contre la variole du singe en Béarn et Bigorre : "on a beaucoup d'appels" disent les médecins

Déjà plusieurs dizaines de doses administrées à Tarbes, et bientôt plus de 200 vaccinations à Pau : la prise en charge de patient éligibles à la vaccination contre la variole du singe commence doucement à monter en puissance en Béarn et en Bigorre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les hôpitaux de Bayonne et de Pau ont leur propre centre de vaccination gratuit. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est le CegiDD, ou centre gratuit d'information, de diagnostic et de dépistage, basé à Tarbes, qui se charge de la vaccination à la variole du singe.

Des centaines de personnes vaccinées

"On a beaucoup d'appels, y compris des départements limitrophes" explique Marie-Christine Pucheu, médecin au CegiDD de Tarbes. "C'est parce qu'il y a une inquiétude généralisée, donc nous devons faire un tri". En effet, tout le monde ne peut pas se faire vacciner contre la variole du singe. Il faut soit être contact d'un cas avéré, soit faire partie de la population cible : les hommes homosexuels et les personnes transgenres qui ont plusieurs partenaires, les personnes en situation de prostitution, et ceux qui travaillent dans des lieux de consommation sexuelle. En revanche, la vaccination ne concerne pas ceux qui ont été atteints par la maladie.

Au CegiDD de Tarbes, la médecin en charge de la vaccination précise qu'elle commande en ce moment environ une dizaine de doses par semaine. A l'hôpital de Pau, la vaccination s'organise depuis le mois de juillet en sessions où il faut s'inscrire : ces "séances" sont dédiées à la vaccination préventive pour les populations cibles. Si vous êtes cas contact, d'autres créneaux de vaccination sont disponibles. Même si ça ne prend pas l'ampleur du covid, Astrid Ménard, le médecin du centre de vaccination de l'hôpital, constate qu'il y a de plus en plus de demandes : "oui ça prend de l'ampleur, on a du monde. Nous avons fait une première session avec une soixantaine de patients en juillet, et une deuxième en août avec 140 personnes vaccinées". Soit plus de 200 doses administrées depuis fin juillet.

Numéros utiles pour la vaccination à la variole du singe

A l'hôpital de Pau : 05 59 92 50 38 ou 05 59 82 54 37 Au CegiDD de Tarbes : 05 62 56 74 94