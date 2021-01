Vaccination : les soignants du CHU de Rouen donnent l'exemple avant le début de la campagne dans les Ehpad

La vaccination démarre officiellement ce mardi dans les Ehpad et les services de soins de longue durée qui dépendent du CHU de Rouen. Pour l'exemple, une vingtaine de médecins et membres du personnel soignant de l'hôpital ont reçu une première injection lundi.

La vaccination contre la coronavirus commence ce mardi dans les Ehpad et les services de soins de longue durée qui dépendent du CHU de Rouen. Mais dès ce lundi, les premiers vaccins ont été administrés à une vingtaine de membres du personnel soignant de l'hôpital âgés de plus de 50 ans, dont la directrice de l'établissement. "Nous avons à donner l'exemple et surtout à manifester la confiance que l'on a envers ce vaccin" explique Véronique Desjardins qui vient de recevoir sa première injection. Ils sont 2431 sur les 10.000 salariés de l'établissement, dont 300 médecins concernés par cette campagne. Parmi eux, le professeur Pierre Michel, qui préside la CME et le professeur François Caron, le chef du service des maladies infectieuses qui le martèle chaque fois que c'est possible : c'est le Covid qu'il faut craindre, pas la vaccination. 12 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. "Les données disponibles en terme d'efficacité sont remarquables, et les données en terme de tolérance sont profondément rassurantes" indique François Caron.

C'est le Covid qu'il faut craindre, pas la vaccination. - Pr. François Caron, chef du service des maladies infectieuses.

Dans quelques jours, deux centres de vaccination seront mis en place à Rouen, l'un au CHU, l'autre sur le site de l'hôpital Saint-Julien, rive gauche. Ils permettront d'atteindre une centaine de vaccinations chaque jour. Dès ce mercredi, tous les personnels soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner, à Rouen, mais également dans les hôpitaux "pivots" de la région qui disposeront de 5000 doses de vaccins chacun chaque semaine, soit 25.000 doses hebdomadaires pour toute la Normandie uniquement dédiées au personnel soignant et aux résidents des Ehpad et des services de SLD dans un premier temps. Cela concerne également les médecins libéraux et ceux qui exercent dans les établissements privés.

Je pense que l'adhésion à la vaccination sera beaucoup plus importante qu'on ne le croit. - Pr Thiberville, chef du service de pneumologie.

Mais seront ils au rendez-vous ? Le professeur Thiberville veut le croire. "Mon impression, en parlant dans les couloirs du service, c'est que beaucoup attendent la vaccination donc je pense que l'adhésion à la vaccination sera beaucoup plus importante qu'on ne le croit" prédit le chef du service de pneumologie, qui attend sa piqûre. C'est Frédérique Lambert et ses collègues qui s'en chargent cet après-midi là. Et les deux infirmières ont vraiment le sentiment de vivre un jour historique dans leur carrière. "On fait partie des premières personnes à pouvoir l'injecter, c'est quelque chose de très émouvant" confie Frédérique. "On participe à la protection de la population".

Ce 5 janvier, les résidents volontaires des Ehpad du CHU de Rouen recevront leur première injection, mais la campagne de vaccination dans les maisons de retraite débutera vraiment à partir du 11 janvier dans les 300 Ehpad de la région Normandie. 3400 personnes âgées sont concernées et 2400 patients dans les services de soins de longue durée. La campagne va durer jusqu'à la fin du mois de janvier.