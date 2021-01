Vaccination contre le coronavirus : un numéro unique en Alsace pour prendre rendez-vous

Les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD et les personnes à risques peuvent se faire vacciner en France à partir du 18 janvier prochain.

Et pour accompagner ceux qui seraient peu à l’aise avec l’informatique, la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace met en place un standard téléphonique avec un numéro unique à l’échelle de l’Alsace, le 09 70 81 81 61. Il sera effectif à partir de mardi 19 janvier, dès 8h30.

Il est également possible de s'inscrire sur le site sante.fr ou via les plateformes Doctolib, Maiia et Keldoc. D'autres numéros sont disponibles : vous pouvez appeler le numéro national au 0800 009 110 ou directement un centre de vaccination alsacien.