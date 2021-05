Vaccination contre le Covid-19 : 20 millions de Français ont reçu au moins une dose, annonce Emmanuel Macron

Une étape symbolique a été franchie ce samedi en France : 20 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Emmanuel Macron l'a indiqué sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La campagne vaccinale avait démarré en décembre 2020, le cap des 10 millions de primo-vaccinés franchi mi-avril. L'échéancier fixé par le gouvernement semble respecté. De bon augure à quelques jours du déconfinement progressif du 19 mai, qui prévoit l'ouverture des terrasses, des commerces ou encore des cinémas.

"C'est un moment très important pour l'ensemble du pays parce que cela conforte les perspectives de sortie de crise" avait déclaré dès ce samedi matin Jean Castex, lors d'une visite du centre de vaccination de la Porte de Versailles à Paris. Prochaine étape pour le Premier ministre : "30 millions de primo-vaccinés, c'est à notre portée".

Jean Castex a fixé deux objectifs prioritaires pour la suite de la campagne de vaccination : "Aucune dose ne doit être inutilisée" et "nous devons aller chercher les plus vulnérables". Un quart des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu leur première injection.

Les prochaines étapes de la vaccination

Au fur et à mesure qu'il dessert l'étau du confinement, le gouvernement élargit les possibilités de se faire vacciner. Depuis le 12 mai, toutes les personnes majeures sans critères de santé peuvent recevoir une dose, à condition qu'il reste un créneau disponible le jour même ou le lendemain.

A partir du 15 juin, la vaccination sera ouverte à tous les adultes sans restriction. A cette date, le ministère de la santé espère atteindre les 30 millions de primo-vaccinés.

à lire aussi Coronavirus : visualisez la progression de la vaccination en France

"Dès la semaine prochaine, les médecins et les pharmaciens pourront commander des vaccins Moderna afin de protéger leurs patients en ville" a précisé vendredi soir le ministre de la santé Olivier Véran. Le vaccin du laboratoire américain, basé sur la technologie de l'ARN messager, est actuellement administré uniquement en centre de vaccination. L'administration du Moderna par les généralistes était testée en Moselle et certaines villes alsaciennes depuis avril.

La baisse des hospitalisations se poursuit

Vendredi 14 mai, la baisse du nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation se poursuivait, pour passer sous 4.400. Ce chiffre est en diminution quasi continue depuis le point haut de 6.001, atteint le 26 avril.

Le nombre d'hospitalisations dans son ensemble continuant également à décroître, selon les chiffres de Santé publique France, avec 23.406 patients recensés vendredi, dont 733 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 23.656 la veille. La maladie a emporté 173 personnes à l'hôpital dans les dernières 24 heures, contre 131 la veille, portant le total à 107.452 depuis le début de l'épidémie.