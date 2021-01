Vaccination contre le Covid-19 à Dijon : "Aucun effet indésirable particulier"

58%. C'est la proportion de Français qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus à l'heure qu'il est. Un chiffre regrettable, mais pas surprenant pour le docteur Michel Duong, infectiologue au CHU de Dijon .

Prendre son bâton de pèlerin

"Je crois que cela reflète le sentiment général concernant la vaccination en France. On a beaucoup de réticences, et même devant un vaccin qui est une percée majeure dans la lutte contre le covid, on entend encore des commentaire suspicieux. La situation est compliquée, il faut informer, prendre son bâton de pèlerin, nous devons donner des informations claires sur l’efficacité, sur la sécurité du vaccin."

Lancée à la veille de noël, la première phase s'adresse en priorité aux résidents des Ehpads, "on sait qu'il sont très fortement impacté", justifie le Dr Duong. "Pour accélérer cette campagne, les soignants de 50 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner à partir d'aujourd'hui 'lundi 4 janvier). C'est aussi pour protéger ces gens très exposés dans les unités de soins et les établissements médico-sociaux."

Jusqu'ici, tout va bien

Des théoriciens du complots aux "simples" anti-vax, les arguments sont nombreux pour ne surtout pas se faire vacciner contre le covid. En premier lieu, la crainte concerne les effets indésirables. Mais Michel Duong est rassurant, jusqu'ici tout va bien.

"Nous avons la semaine dernière fait deux premières séances de vaccination avec les résidents qui s'étaient porté volontaires, nous avons vacciné un peu plus de 40 personnes. Tout s'est très bien passé, l'acte vaccinal est simple, comme n'importe quelle vaccination. Nous avons surveillé au moins un quart d’heure les personnes avec nos collègues de gériatrie, nous les avons suivies normalement pendant 48 à 72h. Aucun effet indésirable particulier n'est intervenu. Ce que l'on sait de ce vaccin, c'est qu'il peut être responsable d'effets indésirables très classiques, une petite douleur sur le site de l'injection, des signes comme mal de crâne et courbature, mais c'est très commun aux vaccinations."

Sans l'adhésion de la population, ça ne sert à rien

Très critiquée, la stratégie vaccinale du gouvernement interpelle. Trop lente disent certains et élus et soignants par rapport à nos voisins allemands ou britanniques. Michel Duong nuance : "Tout le monde est convaincu qu'il faut aller plus vite, mais il faut aller plus vite sans renoncer à la sécurité des vaccins, sans renoncer à informer les personnes, car sans l'adhésion de la population ça ne sert à rien."

Une lenteur qui s'explique aussi parce que dans les Ehpads, établissements prioritaire, il faut obtenir le consentement des résidents. Or bon nombre d'entre eux "ne peuvent pas donner un consentement éclairé. Donc il y a tout ce travail à faire avec les familles pour obtenir ce consentement. Ce travail est en train d'être fait en lien avec les médecins traitants, l'acte vaccinal finalement est très simple mais en amont, le dispositif est assez lourd."