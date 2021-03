Vaccination contre le Covid-19 : Ardenne Métropole recrute

Ardenne Métropole s'apprête à doubler ses capacités de vaccination : un cinquième centre va ouvrir à Nouzonville et les centres de Charleville-Mézières et Sedan vont déménager vers des locaux plus vastes (le parc des expos pour Charleville-Mézières et le Cosec porte de Balan pour Sedan).

Pour accompagner cette montée en puissance, l’agglo, accompagnée par l’Agence régionale de santé, recrute des professionnels de santé. Qu'ils soient infirmiers ou médecins, en activité ou retraités, habilité à vacciner, les soignants retenus seront déployés du lundi au samedi, sur cinq centres de vaccination :

Parc des expos de Charleville-Mézières

Cosec porte de Balan de Sedan

Salle de fêtes de Nouzonville

Cosec Roger Marche de Villers-Semeuse

Salle des fêtes de Vrigne-aux-Bois

Les professionnels intéressés peuvent se faire connaître en envoyant leur CV par courriel à recrutementcovid@ardenne-metropole.fr. Les infirmiers devront confirmer leur appartenance à l’Ordre national des infirmiers (avec attestation jointe à leur courriel).