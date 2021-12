La vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans est possible depuis ce mercredi 22 décembre partout en France. "462.108 enfants sont concernés en Nouvelle-Aquitaine" indique l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué de presse. 1307 enfants ont déjà un schéma vaccinal complet.

Vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19 : plus de 460.000 enfants éligibles en Nouvelle-Aquitaine

Plus de 460.000 enfants sont éligibles à la vaccination contre le coronavirus en Nouvelle-Aquitaine

Alors que la cinquième vague épidémique touche le pays, le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé Olivier Véran, a annoncé ce mercredi 22 décembre l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans avec ou sans comorbidité. Une vaccination qui se fait sur la base du volontariat. Comment cela va se passer en Nouvelle-Aquitaine ? L'Agence Régionale de Santé a fait le point.

Des lignes pédiatriques dans les centres de vaccination

La vaccination des enfants se fait uniquement dans des centres traditionnels. 26 centres de Nouvelle-Aquitaine proposent la vaccination des 5-11 ans pour le moment. Des lignes pédiatriques dédiées ouvrent un peu partout dans les départements. Les 5-11 ans seront vaccinés avec Pfizer. L'injection contient un tiers du dosage adulte.

Les rendez-vous doivent être pris via les plateformes Doctolib, Maïïa et Keldoc ou en passant par le site Vite ma dose qui propose un filtre "Une dose pour les 5-11 ans". Les médecins vont d'abord vérifier si votre enfant est éligible à la vaccination. Il est conseillé de se munir du carnet de santé ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 si l'enfant a déjà été malade. Enfin, un des deux parents devra être présent lors de la vaccination et remettre une autorisation.

L’offre de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans évoluera à la fin du mois de décembre, les médecins et les infirmiers seront habilités à vacciner en cabinet.

Plus de 1300 enfants ont un schéma vaccinal complet

En Nouvelle-Aquitaine, 462.108 enfants âgés entre 5 et 11 ans sont concernés par cette vaccination selon les chiffres de l'Agence Régionale de Santé. Jusque-là pour cette tranche d'âge, la vaccination était réservée aux enfants "prioritaires", risquant une forme grave du coronavirus. 1307 d'entre eux ont un schéma vaccinal complet, 1572 ont déjà reçu une dose.

Un taux d'incidence élevé chez les enfants dans la région

Dans son communiqué, l'Agence Régionale de Santé assure que "la virulence de la 5ème vague et le niveau élevé du taux d'incidence chez les 5-11 ans [...] rendent essentiels l'accélération de la campagne vaccinale". En effet, le taux d'incidence chez les 5-11 ans en Nouvelle-Aquitaine est de près de 828 cas de Covid pour 100.000, contre 388,7 pour 100.000 habitants en population générale.

Où vacciner les enfants dans la région ?