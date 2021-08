Vaccination contre le Covid-19 : des disparités entre territoires en Dordogne

La Dordogne est le département de Nouvelle-Aquitaine, qui compte le moins de vaccinés contre le Covid-19. "On était plutôt bons élèves au début de la campagne, je pense que c'est lié à l'âge de la population dans le département : les personnes âgées ont été les premières à se faire vacciner. Ensuite, lorsque l'on a basculé sur les tranches d'âges de moins de 50 ans, les jeunes adultes, nous avions moins d'engouement. Dès début juillet, il y avait beaucoup de disponibilités dans les centres de vaccination et nous sommes toujours un peu en retard, malgré la relance suite à l'explication du président de la République", regrette le Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne.

Le taux de vaccination est plus élevé au nord du département qu'au sud

Il note toutefois que "cela s'améliore au niveau des vaccinations complètes, on est à nouveau dans la moyenne régionale. Mais pour les primo-injections ont encore du grain à moudre".63% des Périgourdins sont complètement vaccinés contre le Covid-19. Mais en regardant dans le détail, canton par canton, le représentant de l'Etat constate des disparités. "Le taux de vaccination est plus élevé au nord du département qu'au sud. Donc, dès que l'on voit qu'il y a un écart qui se creuse, nous montons des centres de vaccination éphémères avec le SDIS [Service départemental d'incendie et de secours] et le conseil départemental"

Centre de vaccination éphémère au Bugue

Ainsi, un centre éphémères sans rendez-vous a été mis en place, ce vendredi 27 mai, à la salle municipale Eugène-le-Roy au Bugue. Au 15 août, 63% des habitants de la communauté de communes Vallée de l'Homme avaient reçu au moins une injection. Alors qu'à l'échelle départementale ce taux s'élevait à 74%, soit un écart de 11 points.

La majorité des candidats à la vaccination ont reçu une première injection. Beaucoup était réticents mais estiment "ne pas avoir le choix avec le pass sanitaire". Il y avait également des collégiens et des lycéens car à partir de la rentrée, les élèves (à partir de la cinquième) seront renvoyés chez eux, pour suivre les cours à distance pendant une semaine, dès qu'il y aura un cas de covid dans leur classe.