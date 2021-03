Vaccination contre le Covid-19 : deux fois plus d'injections en Mayenne dès lundi

Après l'opération "coup de poing" le week-end dernier, la Mayenne va accélérer la cadence vaccinale à partir du lundi 15 mars. Le département va passer de 1.500 injections hebdomadaires contre le coronavirus à 4.000 dés la semaine prochaine, dans les 8 centres de vaccination en Mayenne. Ce rythme sera conservé tout au long du mois de mars.

Des doses de Pfizer BioNTech sont arrivés ces derniers jours dans le département et ce sera principalement ce vaccin-là qui sera administré aux plus de 75 ans et aux 50-74 qui souffrent de comorbidités. Quelques doses du vaccin Moderna seront également injectées mais de façon plus marginale. En tout cas, il n'y a pas de livraisons supplémentaires d'AstraZeneca, pour le moment.

Objectif : avoir 60% des plus 75 ans vaccinés en Mayenne fin mars

Cette montée en puissance de la vaccination suppose évidemment une réorganisation de la logistique. Des médecins vont être sortis de leur retraite pour faire les piqûres et des lignes supplémentaires vont être ouvertes pour prendre rendez-vous.

L'objectif, d'ici 15 jours, "c'est que la cible soit atteinte sur les plus 75 ans", assure le nouveau préfet de la Mayenne, Xavier Lefort. Autrement dit, qu'il y ait au moins 60% de personnes vaccinées sur cette tranche d'âge. Ensuite, la Mayenne passera encore à un niveau supérieur avec 6.000 injections par semaine en avril et 8.000 hebdomadaires espérées en mai.