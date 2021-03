Vaccination contre le Covid-19 en Occitanie : un Centre de Grande Capacité ouvre à Auch

Dans le Gers, au 28 mars, ce sont 24 530 personnes qui ont reçu au moins une dose du vaccin, soit 15.8% des personnes majeures du département. Et ça va continuer, avec l'installation d'un Centre de Grande Capacité à Auch, le 1er avril, à la salle du Mouzon. Dans le département, les allocations hebdomadaires pour le vaccin Pfizer-Bio vont passer de 2300 en moyenne en février-mars à 8200 doses en avril-mai et au-delà en juin, selon la préfecture.

Jusqu'à 1200 personnes accueillies chaque jour

Le CGC du Mouzon sera ouvert les mardi, jeudi chaque semaine, puis les mardi, jeudi et samedi dès le 20 avril. Sa capacité hebdomadaire sera de 1200 à 1800 nouveaux rendez-vous chaque semaine. Jusqu’à 1200 personnes seront accueillies chaque jour d’ouverture. Les horaires seront progressivement élargis en amplitude pour accueillir les personnes actives.

216 sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers, tous éligibles selon les critères nationaux, se sont portés volontaires pour contribuer au fonctionnement du centre. "Leur participation permettra d’ajuster en direct l’organisation du Centre de Grande Capacité du Mouzon, tout en veillant au strict respect des gestes barrières", précise la préfecture du Gers.

Ce centre géant s'ajoute aux centres principaux déjà existant dans le département, en plus du "vaccibus" pour les personnes âgées non mobiles : Mirande, Fleurance, Nogaro, Condom et Samatan. Ils assureront chacun 450 nouveaux rendez-vous dès la semaine du 5 avril, ainsi que les rappels vaccinaux du mois de mars.

Rendez-vous au 08 800 72 32 32

Pour la prise de rendez-vous, la plateforme d’appels 0 800 72 32 32 est ouverte de 9h00 à 17h30 pour les rendez-vous de la première quinzaine du mois d’avril. Les personnes de plus de 70 ans demeurent prioritaires pour un rendez-vous via la plateforme d’appels. Les personnes de 50 à 69 ans présentant des comorbidités peuvent contacter leur médecin traitant qui pourra transmettre la demande de rendez-vous auprès d’un des médecins référents des centres de vaccination.