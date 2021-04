Vaccination contre le Covid-19 : Jean Rottner reste pessimiste sur l'accélération de la campagne

"Se faire vacciner, c'est plus compliqué que d'acheter une voiture !" Le président de la région Grand Est avait dénoncé le "scandale d'Etat" de la campagne de vaccination contre le covid début janvier. En cette mi-avril, Jean Rottner constate chez nos confrères de France Info que "ça va mieux que début janvier".

Baisse des livraisons de doses en mai

Malgré tout il n'est pas très optimiste : "on sait que durant le mois de mai, on va assister à une diminution de livraisons de la part des laboratoires", d'autant qu'il y a "le retrait du laboratoire Johnson & Johnson (...) on comptait dessus, même s'il n'y avait que 200 ou 300.000 doses prévues pour la France, avec une injection facilitée, unique, disponible beaucoup plus facilement pour la médecine libérale et ça allait dans le bon sens."

Le président de la région Grand Est se félicite par ailleurs de la suspension des vols entre le Brésil et la France. "C'est une bonne décision et j'espère qu'elle n'a pas été prise trop tardivement."