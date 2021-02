Vaccination contre le Covid-19 : le numéro vert saturé dès sa mise en service en Ille-et-Vilaine

Dès sa mise en service, ce lundi 1er février, le numéro unique d'appel pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 en Ille et Vilaine, était saturé. Plus de 900 appels ont été reçus en seulement deux heures.

"J'ai essayé d'appeler le numéro toute la matinée, mais cela ne répond pas" s'agace Magali, à Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine. Cette Bretonne a composé dès 9h, ce lundi 1er février, le numéro vert 0805 690 821. Un numéro de téléphone unique mis en place en Ille-et-Vilaine pour pouvoir prendre rendez-vous dans l'un des centres de vaccination du département.

"Tous nos opérateurs sont en ligne, veuillez rappelez-ultérieurement"

Magali voudrait obtenir un rendez-vous pour son père âgé de 78 ans. "Quand on compose le numéro, soit ça raccroche tout de suite, soit on nous dit de rappeler. C'est très pénible. C'est le même scénario que le 18 janvier dernier" s'inquiète Magali. Son père dispose d'une ordonnance en raison de son état de santé "il a fait un infarctus et je me demande jusqu'à quand nous allons devoir attendre pour avoir un rendez-vous".

Magali a bien tenté de décrocher un rendez-vous en ligne sur Doctolib, comme le conseille le message téléphonique de ce numéro unique, mais là-aussi sans résultat. Le témoignage de cette Bretonne est loin d'être le seul reçu depuis ce lundi matin à l'accueil de France Bleu Armorique.

900 appels entre 9h et 11h

Du côté de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et de l'Agence régionale de santé de Bretagne, en charge de la mise en place de ce numéro unique, on explique qu'il y a eu "plus de 900 appels entre 9h et 11h ce lundi matin". Il va donc falloir être patient. Ce numéro est en principe joignable de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Il doit permettre de rendre rendez-vous pour la deuxième quinzaine de février, pour une première ou une seconde injection.