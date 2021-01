Vaccination contre le Covid-19 : le standard téléphonique de la mairie d'Orléans saturé par les appels

La Ville d'Orléans a reçu des centaines d'appels depuis vendredi, de personnes souhaitant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. Problème : la Ville ne peut pas gérer les inscriptions et rappelle qu'il faut passer par la plateforme téléphonique régionale ou doctolib.

"Nous avons reçu des centaines d'appels depuis vendredi, notre standard téléphonique est saturé", indique ce samedi la Ville d'Orléans. "Les gens nous appellent pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, sauf que seuls le numéro téléphonique régional mis en place par l'agence régionale de santé et le site doctolib permettent de s'inscrire".

Une erreur de l'agence régionale de santé au départ

Dans un premier temps, vendredi, le site de l'ARS (agence régionale de santé) indiquait le numéro de l'accueil de la mairie d'Orléans pour s'inscrire pour se faire vacciner dans le centre de vaccination qui va ouvrir à partir de lundi 18 janvier, salle Fernand Pellicer, à la Source, "cela a certainement incité les personnes de plus de 75 ans à nous appeler".

Inutile d'appeler la mairie d'Orléans !

La Mairie indique que son standard a été "saturé" ce vendredi et ce samedi en raison de ce nombre très important d'appels, "et cela a sans doute empêché des personnes souhaitant nous contacter pour d'autres motifs de nous joindre. Il faut vraiment inciter la population qui veut se faire vacciner à appeler à partir de lundi le 0 805 021 400 (numéro régional) ou au 0 800 009 110 (numéro national), et pas la mairie", explique la Ville d'Orléans, "ou alors à passer par doctolib".