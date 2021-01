Vaccination contre le Covid-19 : les maires des Ardennes veulent organiser la campagne

Alors que les doses de vaccins contre le Covid-19 sont arrivés ce lundi 4 janvier dans les Ardennes et que la campagne de vaccination devait commencer dans une trentaine d'Ehpad de la région Grand-Est, des maires ardennais aimeraient être en première ligne.

L’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités, l’Union des Maires de Ardennes (UNIMAIR) et l’Association des Maires Ruraux, ont rédigé un manifeste dans lequel ils réclament de "participer rapidement et activement à la définition et au déploiement de cette campagne de vaccination".

Convaincre le plus grand nombre d'aller se faire vacciner

"Ce que l'on souhaiterait", explique Régis Depaix, "C'est élargir les cibles de vaccination à l'ensemble de la population". Et pour cela, le Président de l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes voudrait que le gouvernement se repose sur les collectivités locales : "Comme on l'a fait pour la campagne de tests massive. On peut mettre à disposition les gymnases, les salles polyvalentes...".

"Nous n'avons pas encore été sollicité, c'est honteux !"

Etre au plus près des habitants, pour les convaincre de se faire vacciner, c'est l'un des objectifs des maires signataires de ce manifeste. "Dans une commune rurale comme la mienne, les gens s'interrogent", confirme Xavier Coffart, maire de Aouste, qui a du mal à comprendre qu'on ne l'ait pas encore sollicité : "C'est honteux ! Nous avons un pouvoir qui décide et la base est consultée bien après et à mon sens bien trop tard".

Les élus qui le souhaitent peuvent encore signer ce manifeste jusqu'au mardi 5 janvier 18h.