Vaccination contre le Covid-19 : "Mes administrés la demandent, ils n'en peuvent plus", assure un maire breton

Pierre Ogor, le maire divers droite de Guilers, dans la métropole de Brest assume : oui, c'est bien un coup de gueule qu'il pousse contre la stratégie vaccinale du gouvernement. "Depuis plusieurs jours, on sent une défaillance de l’Etat. Il faut encore une fois que les maires se mobilisent pour apporter un remède aux lacunes du plan de vaccination de l’Etat !"

Alors oui, on voit que la stratégie évolue : "On nous annonçait 300 centres, ça veut dire deux dans le Finistère, alors l’Etat s’est senti bousculé et a décidé d’en ouvrir plus." Résultat, de nouvelles annonces jeudi soir : six centres de vaccination dans chaque département.

Alors Pierre Ogor a proposé au sous-préfet de Brest, l'une de ses salles... comme en 2009, lors de la vaccination contre la grippe H1N1, il était déjà maire de Guilers. "Nous étions organisés, à l’échelle de la commune. Je propose que dans notre commune, si le besoin s’en fait ressentir, nous puissions _mettre à disposition des salles, des tables_… Le sous préfet a pris acte de la proposition mais pas de réponse depuis."

Le maire dénonce un "amateurisme : je pense qu’on attend le vaccin français Sanofi pour des réponses que je ne veux pas citer".

Les administrés demandent la vaccination, ils n’en peuvent plus !

Et il raconte son expérience : "Les administrés demandent la vaccination, ils n’en peuvent plus ! Ils veulent se retrouver, retrouver une vie sociale. Il faut mettre tous les moyens ! Accélérer les choses … On est dans une phase où on attend encore, l’Etat n’a rien prévu, ni la logistique, ni le calendrier … C’est quand même fort de bouchon ! "