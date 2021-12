Vaccination contre le Covid-19 : quelles différences entre Pfizer et Moderna ?

Alors que de nombreux Français se pressent dans les centres de vaccination pour recevoir leur dose de rappel, certains s'interrogent sur le fait de recevoir un vaccin différent, les doses de Moderna étant plus nombreuses que celles de Pfizer. Une combinaison de vaccins protège-t-elle efficacement du virus ? Y a-t-il un danger à recevoir deux vaccins différents ? Non, a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo le vendredi 3 décembre. "J'insiste : Moderna et Pfizer, c'est pareil. La seule différence, c'est que si vous avez moins de 30 ans, on préfère vous donner du Pfizer et ce n'est pas pour des raisons d'efficacité", a-t-il martelé. France Bleu fait le point.

Des vaccins différents selon l'âge

Actuellement, les adultes peuvent être vaccinés avec plusieurs sérums : Janssen et AstraZeneca pour les plus de 55 ans, Moderna pour les plus de 30 ans, et Pfizer-BioNTech pour les plus de 18 ans, ainsi que pour les adolescents de 12 à 17 ans. Seul le vaccin de Pfizer est autorisé pour les 5-11 ans.

Quelle différence(s) entre Pfizer et Moderna ?

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont des vaccins à ARN messager (ARNm).

Principale différence entre les deux sérums : les deux doses initiales de Moderna contiennent 100 microgrammes de vaccin chacune, contre 30 microgrammes pour les doses de Pfizer. Ce qui explique le fait qu'"on a un peu plus d'anticorps avec le Moderna qu'avec le Pfizer", selon le professeur Jean-Louis Montastruc, chef du service de pharmacologie au CHU de Toulouse, interrogé par franceinfo. "La contrepartie de ce surdosage initial, c'est qu'il y a un peu plus de risques d'effets indésirables" avec Moderna qu'avec Pfizer selon Mathieu Molimard, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux.

Après la publication de l'enquête Epi-Phare, début novembre, sur les risques de myocardites et de péricardites chez les jeunes hommes de moins de 30 ans ayant reçu deux doses de Moderna, la HAS a recommandé de ne pas recourir à ce vaccin pour les moins de 30 ans. "Ce risque de myocardite vaccinale reste toujours moins fréquent et moins grave que le risque de myocardite induit par le virus", souligne toutefois Mathieu Molimard sur franceinfo. "Chez les plus de 30 ans, il n'y a pas de sur-risque significatif."

En outre, dans le cadre du rappel vaccinal, c'est une "demi-dose" de Moderna qui est administrée, a indiqué le 1er décembre sur franceinfo le professeur Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale.

Logistique

S'en tenir à une demi-dose est cependant plus compliqué à gérer pour les médecins de ville estime Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d’honneur de la Fédération des médecins de France.

"Quand on fait un flacon de Pfizer et que l'on a les bonnes aiguilles, on peut faire sept doses. Seulement, quand on a un flacon de Moderna, c'est soit 20, soit 24 doses avec les bonnes aiguilles. Et vous imaginez que 24 doses de vaccination à caser dans une consultation qui est déjà bien remplie, c'est beaucoup plus difficile que de caser sept doses," a-t-il expliqué sur franceinfo le 3 décembre. Olivier Véran "a raison de dire qu'il n'y a pas de différence d'efficacité", a-t-il ajouté. "Mais le problème, c'est le fait qu'il y a une sacrée différence entre 7 et 24 personnes."

Les autorités sanitaires de l'UE prônent une combinaison de vaccins

L'administration d'une dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19 différent de celui reçu lors des premières injections suscite dans certains cas une réponse immunitaire plus forte, ont affirmé les autorités sanitaires européennes mardi 7 décembre. Les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant d'abord un vaccin à vecteur viral (tel que celui d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson), puis un vaccin à ARN messager (ARNm) (comme Pfizer et Moderna) dans un deuxième temps, ont indiqué l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un communiqué commun.

"Les résultats d'études sur la vaccination hétérologue suggèrent que la combinaison de vaccins à vecteur viral et de vaccins à ARNm produit de bons niveaux d'anticorps (...) et une réponse des lymphocytes T plus élevée que l'utilisation du même vaccin", expliquent les autorités sanitaires européennes. Les anticorps ne sont qu'un des volets de la réponse immunitaire, qui passe aussi par des cellules appelées lymphocytes T. Plus difficile à mesurer, cette "immunité cellulaire" n'en joue pas moins un rôle très important, notamment contre les formes graves de la maladie.

Selon l'EMA et l'ECDC, la combinaison "peut être utilisée à la fois pour les injections initiales et les rappels". Cela rend également les pays plus flexibles lorsqu'ils font face à un pic des cas, surtout lorsqu'ils manquent de stocks d'un vaccin en particulier. Certaines études suggèrent que les effets secondaires comme la douleur, la fièvre, les maux de tête et la fatigue sont plus forts après une combinaison de vaccins différents, mais les résultats ne sont "pas uniformes", ont ajouté les autorités sanitaires européennes.