Vaccination contre le Covid-19 : trois prix Nobel donnent l'exemple à Strasbourg

Trois prix Nobel vaccinés contre le coronavirus : Jean-Marie Lehn, Jules Hoffmann et Jean-Pierre Sauvage (de gauche à droite).

Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987, Jules Hoffmann, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011 et Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie en 2016 ont retroussé leurs manches ce lundi 18 janvier pour se faire vacciner contre le coronavirus au Nouvel hôpital civil de Strasbourg. Un geste de soutien à la campagne vaccinale française, suivi par quatre autres prix Nobel à Paris.

Montrer l'exemple

Le principal objectif de l'opération, lancée par le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, est de proposer la vaccination à d'éminents scientifiques, des prix Nobel, pour mieux convaincre la population de l'efficacité du sérum. "Cela peut aider les gens à avoir plus confiance dans le vaccin, c'est positif", sourit Jean-Pierre Sauvage. A ses côtés, Jules Hoffmann renchérit : "il n'y a intrinsèquement pas de danger, nous, nous connaissons le vaccin, et on connait même le détail de son fonctionnement."

Lutter contre les "anti-vaccins"

Un Français sur deux souhaite se faire vacciner contre la Covid-19 selon un sondage Ifop, réalisé pour Le Parisien Dimanche. Une crainte que veulent combattre les prix Nobel. "J'ai beaucoup de mal à comprendre la réticence des Français parce qu'on est quand même l'un des pays où les vaccins se sont développés à l'origine", s'étonne Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie en 2016.

Jules Hoffmann se veut lui catégorique : "Il n'y a pas d'alternative !" Pour l'expert en immunologie le dilemme est simple : "Ou bien on se fait vacciner, ou alors on fait comme en Chine, totalement bloquer, et l'économie va s'effondrer."

Jean-Pierre Sauvage ajoute que cette crainte vient des réseaux sociaux : "Je ne suis pas convaincu que les informations trouvées sur Facebook, soient fiables, dans la plupart du temps se ne sont pas des experts qui ont publié ces informations."