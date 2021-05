Vaccination contre le Covid-19 : un adulte sur deux a reçu une première dose dans la Loire

Plus de la moitié des adultes ligériens possèdent une attestation après leur 1ère injection contre le Covid-19.

Plus de 303 000 adultes ligériens ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, soit 52 % des habitants vaccinables. Parmi eux plus de 144 700 ont reçu les deux injections, soit un quart des adultes de la Loire.

En Haute-Loire, ce cap symbolique devait être franchi ce jeudi soir. Alors à l'hôpital Émile Roux du Puy, le directeur savoure ce seuil dépassé : "On se raccroche à ces points de lumière pare que la perspective de sortie de crise est là. On peut espérer une forme d'immunité collective pour le mois d'août". Jean-Marie Bolliet se veut tout de même prudent rappelant que "le coronavirus continuera de circuler et de tuer mais il ne dépassera pas les dommages classiques de la grippe saisonnière".

Des centres de vaccination éphémères les week-ends en Haute-Loire

Le mouvement va encore s’accélérer avec des centres de vaccination éphémères avec la participation du Sdis43. Les pompiers altiligériens officieront les week-ends dans différentes communes, l'idée étant de se rapprocher encore plus des personnes n'ayant pas eu accès au vaccin contre le Covid-19 et des "personnes habitant à plus de 20 minutes de route des centres permanents de vaccination.