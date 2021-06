Vaccination contre le Covid-19 : un "vacci'drive" sans rendez-vous ouvre bientôt près d'Orléans

Face au Covid-19, la préfecture du Loiret et l'agence régionale de santé annoncent l'ouverture d'un "vacci'drive" jeudi prochain. Il permettra aux automobilistes, cyclistes et piétons de se faire vacciner sans rendez-vous, et sera installé sur le parking couvert de la gare de Fleury-les-Aubrais.

Un quatrième centre de vaccination contre le Covid-19 va ouvrir dans l'agglomération d'Orléans, annoncent l'agence régionale de santé et la préfecture du Loiret ce vendredi soir. Mais contrairement à ceux d'Orléans, Olivet et Fleury-les-Aubrais, celui-ci sera accessible sans rendez-vous.

Se faire vacciner en restant dans sa voiture !

Les autorités le baptisent "Vacci'drive" : il sera opérationnel à partir de jeudi 24 juin (à 13h30) sur le parking couvert de la gare SNCF de Fleury-les-Aubrais et "sera accessible aux automobilistes, cyclistes et piétons, sans rendez-vous et en formule drive". En clair, les automobilistes resteront dans leur voiture pour se faire vacciner, et les piétons et cyclistes pourront venir jusqu'à une tente pour recevoir leur injection : "on peut même venir en famille et se faire vacciner avec ces enfants, s'ils ont plus de 12 ans", indique le directeur de cabinet de la préfecture du Loiret Xavier Marotel.

Ouverture en continu de mardi à samedi

Le centre sera ouvert en continu de 12 h à 20 h, du mardi au samedi jusqu'au 14 juillet, et géré par la fédération française de sauvetage et de secourisme. "L'objectif est de vacciner un maximum de gens avant l'été", précise M. Marotel "et avec ce dispositif, on essaie d'aller au plus près des gens, dans un lieu de fort passage, pour toucher par exemple les jeunes qui font des aller-retours en train jusqu'à Paris et n'ont pas forcément pris le temps de prendre rendez-vous". La préfecture indique espérer vacciner entre 1200 et 2400 personnes par semaine.

Etre "flexible"

Comme dans les autres centres de vaccination, il suffira de se présenter muni d’une pièce d’identité et d’une carte Vitale ou d’une attestation de droits à l’Assurance maladie. Ce dispositif sans rendez-vous "rend plus flexible et accessible la vaccination, afin de s’adapter au mieux aux disponibilités de chacun", alors qu'on observe ces dernières semaines que plusieurs centres de vaccination du Loiret se retrouvent avec des créneaux libres. C'est le cas à Gien, où le centre tourne à 50% de sa capacité depuis début juin.

A Orléans, salle Pellicer à la Source aussi, après l'embouteillage du début, de nombreux rendez-vous sont disponibles désormais, signe que "ceux qui sont favorables à la vaccination ont pu recevoir leur injection", selon le docteur Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses du CHR d'Orléans, invité de France Bleu Orléans ce vendredi : les autorités sanitaires veulent donc désormais aller convaincre les autres, ceux qui ne feraient pas forcément la démarche de prendre rendez-vous via Doctolib ou chez son généraliste, d'où cette formule de "drive" sans rendez-vous. Toutes les infos sur ce "Vacci'drive" ici : ce site permettra notamment de visualiser en temps réel s'il y a affluence ou pas.