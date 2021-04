Vaccination anti-covid : 25.000 appels en une matinée au centre de Montval, dans le sud-Sarthe

Preuve s'il en fallait que le futur centre de vaccination anti-covid de Montval-sur-Loir (Sarthe) était particulièrement attendu : ce vendredi 2 avril, pour l'ouverture de la prise de rendez-vous, le numéro dédié a reçu pas moins de 25.000 appels en une matinée. La vaccination doit débuter le 7 avril dans ce nouveau centre, réclamé depuis janvier par les élus et les habitants de Montval-sur-Loir, mais aussi Ecommoy, Le Grand-Lucé ou encore Le Lude. Il pourra pour l'instant assurer la vaccination de 390 personnes par semaine et cherche des renforts de professionnels de santé volontaires pour monter en puissance.

Un seul numéro de téléphone

La prise de rendez-vous se fait exclusivement par téléphone (voir les infos pratiques en bas de l'article) : "Nous faisons nous-mêmes la saisie sur Doctolib", explique Pierre Besnard, le responsable du centre. "Comme c'est un secteur rural, avec des gens qui ne sont pas tous à l'aise sur internet, c'était plus adapté. Mais ça prend du temps de collecter les informations pour enregistrer le rendez-vous, il faut que les personnes qui appellent le comprennent".

Rien ne sert de tenter des moyens détournés avec l'espoir de décrocher un rendez-vous plus vite : "Cela ne sert à rien d'appeler l'hôpital ou les différents services de la mairie, qui sont en plus déjà bien occupés par la gestion de la crise sanitaire", prévient le maire de Montval, Hervé Roncière. "Inutile aussi de venir directement sur place, ou d'appeler si on n'est pas éligible".

à lire aussi INFOGRAPHIE - Coronavirus : retrouvez le nouveau calendrier de la vaccination

Quinze médecins et une vingtaine d'infirmières se sont portés volontaires pour faire fonctionner le centre de vaccination de Montval à partir du 7 avril. De quoi injecter 390 doses de vaccin Pfizer par semaine. "Pour obtenir davantage de doses, il nous faut des bras", indique Pierre Besnard, le responsable du centre. "Nous pourrions monter à 500 par semaine si nous avions d'autres volontaires parmi les professionnels du secteur prêts à venir en renfort".

Comment prendre rendez-vous ?

Uniquement par téléphone au 02.52.50.00.69

En ayant préparé les informations nécessaires à l'inscription : nom, date de naissance, numéro de téléphone, etc.

La vaccination n'est ouverte pour l'instant qu'aux personnes de plus de 70 ans ou aux personnes atteintes de comorbidités. Pour les personnes de plus de 60 ans sans comorbidité, il faut attendre le 16 avril.