La campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée lundi dans le Grand Est et en Moselle dans les établissements accueillant des personnes âgées. Une trentaine d'EHPAD sont concernés, repartis sur toute la région. Les élus locaux réclament une accélération de la vaccination.

Démarrage de la vaccination contre la Covid-19 en Moselle : "il faut aller plus vite" selon plusieurs élus

Dans le Grand Est, ce sont les Ehpads publics, dépendants d'un centre hospitalier, qui seront les premiers à recevoir les vaccins contre la Covid-19 à partir de ce lundi 4 janvier. Une trentaine d'entre eux seront ciblés, répartis sur toute la région, trois par département en moyenne.

Accélerer la vaccination

"L'Agence Régionale de Santé n'est pas en mesure d'approvisionner nos Ehpad en vaccins ", regrette Emmanuelle Deschamps, Directrice médicale du groupe SOS Seniors, qui possède une centaine d'établissements privés dans le Grand Est, dont 29 Ehpad en Moselle. " Nous nous étions portés volontaires pour faire partie des pilotes, et l'un de nos Ehpad était prêt ", déclare-t-elle avec amertume.

La réponse apportée par le gouvernement cette semaine face à la montée de l'épidémie, un couvre-feu avancé à 18h heures dans les régions les plus touchées, ne fait pas l'unanimité. François Grosdidier, le maire de Metz, le martèle dans plusieurs médias ces derniers jours : " Il faut accélérer la vaccination » selon lui.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait annoncé vendredi sur TF1 que les vaccins seraient acheminés "en priorité vers les régions les plus concernées", et donc dans le Grand Est. Pour Jean Rottner, Président de région : " il ne s’agit plus de courir le 100m mais de s’engager dans un triathlon, pour rattraper notre retard, écrit-il dimanche sur son compte Twitter, en interpellant directement Olivier Véran, le ministre de la Santé .

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait également annoncé jeudi que les soignants âgés de plus de 50 ans pourraient être vaccinés dès lundi. Au CHRU de Nancy, une centaine d'entre eux se sont portés volontaires.

Plus d'un million de personnes ont déja été vaccinées au Royaume-Uni. L'Allemagne, avec 400 centres de vaccination, a déja réalisé près de 200,000 injections.