Vaccination contre le Covid : le numéro vert régional pris d'assaut en Touraine

Ce vendredi, il était quasiment impossible de prendre rendez-vous par téléphone pour se faire vacciner contre le Covid-19. Une vaccination qui sera pourtant possible dès lundi pour les plus de 75 ans et les personnes à risque. Le numéro vert régional mis en place est victime de son succès.

Cela a été annoncé partout, confirmé par le ministre de la santé lui-même ce jeudi soir, repris dans tous les médias, il est désormais possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 dès lundi. Pour ça, il faut être âgé de plus de 75 ans ou être personne à risque de développer une forme grave, comme les insuffisants rénaux.

Alors dit comme ça, ça a l’air très simple, sauf que dans les faits, c’est beaucoup plus compliqué ! Il est quasiment impossible de prendre un rendez-vous ce vendredi en appelant le numéro vert régional mis en place, le 0805 021 400. Un numéro pris d’assaut par des milliers de personnes reconnait-t-on à l’ARS, et du coup complètement saturé.

On ne peut pas demander aux gens de se faire vacciner et rien mettre en face !

Résultat, le téléphone n’a pas arrêté de sonner dans le cabinet de Christophe Génies, médecin généraliste à Saint-Cyr-sur-Loire, et aussi vice-président du conseil de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire. "Le numéro vert en 08 ne répond pas, ou en tout cas renvoie vers les cabinets des médecins traitants. C'est le cirque !"

"On fait face à la demande de patients de 75 ans qui ne peuvent pas prendre rendez-vous et qui sont inquiets, et des patients qui se considèrent comme des patients à risque et qui voudraient une ordonnance pour se faire vacciner mais qui ne sont pas à risque. On ne peut pas demander aux gens de se faire vacciner et rien mettre en face ! A cause d'un bordel organisationnel, on est dans une mouise pas possible et on essaye de faire face, comme d'habitude !"

Un numéro "victime de son succès" pour l'ARS

L’ARS Centre-Val de Loire ne nie pas que des milliers de personnes ont tenté de joindre ce vendredi le numéro vert mis en place pour la région, et qu’il était quasiment impossible d’avoir quelqu’un au bout du fil. Mais pour l’Agence Régionale de Santé, ça veut simplement dire que ce numéro est "victime de son succès". "On y travaille pour pouvoir y remédier le plus vite possible" assure-t-elle. Elle rappelle aussi que la vaccination des plus de 75 ans et des plus fragiles ne pourra pas se faire en un jour, mais qu’elle devra s’étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.