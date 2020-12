Vaccination contre le covid : "Les recherches semblent trop rapides, mais il faut s'en réjouir"

Quatre morts et une vingtaine d'hospitalisations supplémentaires : le bilan de ce mardi 8 décembre sur le front du covid est inquiétant en Côte-d'Or, où la courbe de la deuxième repart légèrement, comme dans d'autres départements. Les autorités sanitaires alertent sur nos comportements, et la possibilité d'une troisième vague.

Je ne suis pas surprise par ces chiffres

Ces chiffres, ils s'expliquent sans doute en partie par le relâchement observé dans nos rues, à l'approche de Noël, estime Françoise Salvadori, docteure en immunologie, et en virologie à l'université de Bourgogne. "Pour avoir visité comme beaucoup de gens le marché samedi matin, je me suis fait peur, parce que la foule est très dense. Tout le monde à l'impression d'un relâchement. J'ai mené ma petite enquête : à peine une personne sur deux prend du gel avant d'entrer, alors qu'il est au moins aussi important que le masque. Et puis j'ai vu aussi au marché une sorte de rassemblement 'parasite' qui existe depuis plusieurs semaines, c'est un bar. Un bar fermé mais qui fait de la vente à emporter, tout se passe dans la bonne humeur, sans masque, avec un verre de bière à la main. Cela fait partie des choses qui font peur, et qui font que je ne suis pas surprise des chiffres actuels."

Vaccin contre covid : une course contre la montre

Seule véritable porte de sortie, le vaccin arrive en France début 2021, avant un déploiement généralisé au mois de mai. Cela paraît encore loin, mais les choses sont allées plus vite que jamais "Il y a une réelle urgence, 1,3 millions de morts. Plus personne ne peut dire qu'il s'agit d'une grippette. Les gens meurent, et les économies de plusieurs pays aussi. Les recherches semblent trop rapides en effet, mais en fait il faut se réjouir. Car il y a des propositions de nouveaux vaccins qui étaient dans les tuyaux depuis longtemps, et qui ont trouvé là le moyen de s'appliquer en urgence."

Ces nouveaux vaccins, tout le monde en parle depuis plusieurs semaines, on les appelles les vaccins ARN messager. Pour faire simple, dans la plupart des vaccins, il y a le virus inactivé ou atténué, que l'on reçoit dans le corps pour qu'il apprenne à se défendre, là c'est un morceau de l'ADN du virus que l'on injecte.

"C'est une technique au point dans certains laboratoires depuis une quinzaine d'années, mais aucun vaccin ARN n'était arrivé sur le marché. Il ne s'agit pas d'information génétique qui pourrait manipuler notre ADN, comme malheureusement on l'entend sur les réseaux sociaux. Il faut le voir comme une recette de cuisine, que nos cellules vont lire, pour fabriquer la protéine, la spicule, qui forme la couronne du virus (corona-virus). Ces spicules sont justement les cibles des anticorps, et nous allons, en exprimant ces petites spicules, activer la fabrication d'anticorps, qui empêcheront le virus d'attaquer notre organisme."

On peut éliminer les effets secondaires

Mais peut-on se fier à cette technique ? Françoise Salvadori reconnaît que la littérature reste assez mince pour l'instant, mais les premiers résultats sont plus qu'encourageants, en tout cas certainement pas plus inquiétants que pour d'autres vaccins plus connus.

"On commence à avoir des tests à grande échelle, pour au moins deux vaccins ARN on en est à la phase trois. De l'ordre de 200.000 personnes ont reçu ce vaccin. Donc on est sûrs qu'on peut éliminer les effets secondaires fréquents et graves. Les très rares, on ne le verra que lorsqu'on aura vacciné des millions de personnes. Aucun médicament n'est risque zéro, il y aura des effets secondaires habituels."

Dans ce contexte, fallait-il rendre cette vaccination obligatoire ? Non, répond l'experte, on n'en a pas les moyens. Et puis la vaccination poru les adultes est très rare. Ce qu'il faut, c'est parvenir à ramener la confiance dans le vaccin, car les vaccins n'ont jamais entraîné de scandale sanitaire en France.

"On peut parler de vrais scandales, qui ont fait des morts, le sang contaminé, des discours bizarres sur Tchernobyl, le scandale du Médiator récemment. Mais encore une fois ils n'ont jamais en France touché les vaccins. Plus récemment, il faut quand même dire que les discours par rapport au covid n'ont rien fait pour rassurer : sur les masques, sur le gel, les contradictions n'ont pas vraiment ramené la confiance. La parole politique est sans doute à critiquer, mais des leçons sont tout de même tirées."