Vaccination contre le covid : portrait d'un infirmier alsacien qui lutte contre la désinformation

La campagne de vaccination continue tout l'été en Alsace. Portrait d'un infirmier de Reichstett qui jongle entre les vacations et son activité en libéral, tout en répondant aux questions des patients pour lutter contre la désinformation sur le vaccin.

Pas de campagne de vaccination contre le coronavirus sans eux : comme les médecins et les bénévoles, les infirmiers et les infirmières sont mobilisés tout l'été dans les centres pour vacciner ceux qui le souhaitent en Alsace. Romain, infirmier libéral, s'est engagé dès le mois de mars à Reichstett.

Jongler entre ses tournées et le centre

Depuis qu'il vaccine, Romain ne compte plus ses heures. Car à côté du centre de vaccination de Reichstett, il travaille comme infirmier libéral dans un cabinet infirmier et jongle entre ses tournées auprès des patients et la vaccination contre le coronavirus.

"Je suis infirmier à domicile", explique Romain, _"_Ça me permettait déjà de diversifier un peu les activités et l'autre chose c'est qu'on est tous concernés par la crise sanitaire. Moi je pense que la solution c'est la vaccination donc ça nous permet de discuter avec les gens ici."

"Il y a toujours eu des gens qui ne veulent pas se faire vacciner"

Car l'important pour Romain, c'est bien sûr de vacciner, mais aussi de lutter contre la désinformation en répondant aux questions des patients. "Une personne m'a demandé s'il y avait du métal dans le vaccin. Parce que sur les réseaux sociaux une personne avait mis son téléphone sur le bras, où il était resté." Et c'est ce qui le dérange le plus. "C'est pour créer des buzz et créer un effet de panique."

Romain ne veut pas juger ceux qui refusent de se faire vacciner. "Ca a toujours existé, même pour les vaccins obligatoires." Lui-même s'est fait vacciner dès le mois de février.