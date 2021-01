"Que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aillent se faire vacciner" encourage une députée du Tarn

Muriel Roques-Etienne, députée de la 1ère circonscription du Tarn, réagit aux vives critiques sur la lenteur de la vaccination contre le Covid-19 en France. L'élue LREM regrette ces polémiques stériles et se dit pour une contribution des pharmaciens et infirmiers libéraux dans cette campagne.

"Au delà des polémiques stériles [...] ce qui compte c'est de se dire que le vaccin est là [...] et si j'ai un message à faire passer c'est que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner - quand ce sera leur tour - aillent se faire vacciner parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on s'en sortira", réagit la députée LREM du Tarn Muriel Roques-Etienne sur France Bleu Occitanie ce mardi matin. Le gouvernement est accusé de lenteur par l'opposition alors qu'environ 5.000 personnes ont à ce jour été vaccinées contre le Covid-19, contre des centaines de milliers chez nos voisins européens.

"La campagne de vaccination en France se déroule comme elle avait été annoncée." — Muriel Roques-Etienne

Pour accélérer la campagne, Muriel Roques-Etienne se dit pour une collaboration avec les collectivités locales : "Dans le Tarn, nous avons le département qui s'est porté volontaire pour nous accompagner [...] dans la mise en place de la logistique [...] des vaccinodromes sont à l'étude aujourd'hui". Vaccinodromes pas forcément plébiscités par le ministre de la Santé : "Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver.", a dit Olivier Véran.

"Je serais favorable à ce que les pharmaciens comme les infirmiers libéraux qui le souhaitent puissent vacciner." — Muriel Roques-Etienne

Entre temps, ce mardi matin sur RTL, Olivier Véran a annoncé l'élargissement de la vaccination aux personnes de plus de 75 ans non résidentes en Ehpad avant la fin du mois de janvier. Muriel Roques-Etienne plaide de son côté pour que les pharmaciens participent eux aussi à la vaccination contre le Covid-19 : "Je serais favorable à ce que les pharmaciens comme les infirmiers libéraux qui le souhaitent puissent vacciner les personnes qui le souhaitent de façon la plus rapide possible, bien sûr".

Muriel Roques-Etienne, députée de la 1ère circonscription du Tarn Copier