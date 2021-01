Vaccination coronavirus : l'ouverture des prises de rendez-vous en ligne décalée à vendredi matin

La carte des centres de vaccination contre le Covid-19, qui devait être publiée jeudi sur le site internet sante.fr, ne sera finalement disponible que vendredi à 8h, le ministère de la Santé affirmant que ce retard "n'est pas un bug".

"Ouverture de la carte vaccination Covid vendredi 15 janvier à 8h", pouvait-on lire sur la page d'accueil de sante.fr. Le gouvernement avait pourtant annoncé que la prise de rendez-vous serait ouverte à compter de ce jeudi pour toutes les personnes de plus de 75 ans, qui devront finalement patienter un jour de plus.

"Dès ce moment et à condition d'être éligible, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone dans le centre de votre choix", ajoutait le site officiel, sans explication sur ce retard. "Ce n'est pas un bug", a affirmé le cabinet d'Olivier Véran, contacté par l'AFP.

"On est en train de rentrer les données des centres de vaccination, c'est pour ça que le site n'est pas accessible", a précisé cette source, assurant que "le site sera rouvert d'ici à 8h demain".

Du côté des plateformes privées de prise de rendez-vous, la réservation n'était plus possible en début d'après-midi via Doctolib, dont le site internet indiquait que l'inscription serait possible "d'ici la fin de la semaine". L'entreprise a toutefois assuré à l'AFP que "tout est prêt à être lancé, nous avons déjà équipé plus de 500 centres de vaccination".

Quelques centres étaient encore disponibles du côté de Maiia (groupe Cegedim), dont un porte-parole assure que "les équipes sont dans les starting-blocks" et attendent "le feu vert du gouvernement".

Aucun centre de vaccination n'était en revanche référencé pour l'instant sur Keldoc (filiale de la mutuelle MNH), qui tient le même discours : "Nous sommes prêts et attendons l'ouverture de sante.fr".