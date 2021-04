Vaccination Covid-19 dans les Alpes-Maritimes : les réponses à vos questions

Quelle semaine pour la vaccination anti-covid dans les Alpes-Maritimes ? Après le fiasco du week-end dernier, où le centre de vaccination du palais des expositions de Nice avait du fermer faute de volontaires au AstraZeneca, on fait le point sur la campagne vaccinale azuréenne.

Combien de doses disponibles ?

41.000 cette semaine, selon l'Agence Régionale de Santé. 55.000 la semaine prochaine, grâce à un apport de doses Moderna dans le département des Alpes-Maritimes. S’ajoute à ces chiffres, les 4.000 doses d’AstraZeneca non utilisées samedi à Nice.

Qui peut se faire vacciner ?

Les azuréens âgés de 55 ans et plus, avec ou sans comorbidité, les 18-55 ans si leur état de santé leur fait risquer une forme grave du coronavirus.

Il arrive que certains maralpins non éligbles à la vaccination réussissent à se faire vacciner. Ils récuperent une dose à qui on aurait posé un lapin, soit en s'inscrivant sur des sites comme Vite ma dose ou Covid liste; soit en passant une tête chez le pharmacien en fin de journée pour intercepter une dose avant qu'elle ne parte à la poubelle.

Où se faire piquer ?

Dans les centres de vaccination, une opération marathon sera organisée ce jeudi et vendredi à Nice, dans les pharmacies, chez les médecins généralistes.

Comment trouver un créneau ?

Soit en passant par les mairies, soit par internet. Le site Doctolib, notamment, recense tous les rendez-vous disponibles dans le département ainsi que le vaccin utilisé, Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Plus de 300 doses sont actuellement disponibles.

Certains professionnels de plus de 55 ans, les plus exposés au coronavirus, disposent de créneaux prioritaires pour se faire vacciner. C’est déjà le cas pour les forces de l’ordre et les enseignants. Le Gouvernement doit entamer ce mardi une concertation pour élargir la liste des personnes prioritaire : éboueurs et chauffeurs de bus pourraient être concernés.