Covid-19 : la "vaccinette" sur les routes du département de l'Allier

Cosne-d'Allier compte un peu plus de 2.000 habitants, dont 500 ont plus de 75 ans. Autant dire que Marie Carré, maire de la commune, se réjouit d'accueillir le dispositif mis en place par le Conseil départemental. Deux véhicules sont mobilisés pour cette opération : la Bourbon'Net du département, le bus dédié habituellement au numérique, et le VSP, le véhicule de santé prévention du SDIS 03, utilisé par les pompiers pour leurs visites médicales. Impossible de les louper, ils stationnent l'un en face de l'autre, et tous les deux sont siglés "vaccination dans les cantons".

Une "vaccinette" bien pratique !

Ici nous sommes à 30 minutes de Montluçon, 45 de Moulins. Pour Jacky, qui habite Ygrande, c'est beaucoup trop loin : "Là, je n'ai que 13 kilomètres à faire, c'est plus pratique" explique-t-il. Muni de sa carte d'identité et de sa carte Vitale, Jacky boucle son dossier administratif à bord de la Bourbon'Net, avant de monter dans le camion des pompiers pour sa première injection.

La vaccination à bord du dispositif itinérant du Département de l'Allier © Radio France - Dominique Manent

Patricia Philippe, infirmière à la PMI de l'Allier, le prévient : _"Attention, ça va être froid, je vous pique. Voilà c'est fait !". Patricia s'est portée volontaire pour cette opération :_"On est vraiment au plus près des patients. C'est le service public. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile la mobilité en zone rurale".

Patricia Philippe, infirmière PMI, volontaire pour cette opération © Radio France - Dominique Manent

A bord du camion, il y a aussi le Docteur Cécile Mathieu, qui réalise les entretiens médicaux. Elle aussi est volontaire, elle aussi travaille habituellement à la PMI. Elle a vite pris ses marques dans le camion : "C'est petit mais pratique ! On a deux salles à notre disposition, deux boxes de 7 à 8 m2, avec le matériel médical nécessaire pour vacciner et surveiller ensuite le patient".

Quant à la Bourbon'Net, consacrée à l'accueil des patients, elle a été équipée d'un réfrigérateur pour le transport des doses de vaccin. Franck Jerman, le chauffeur, plaisante : "Maintenant, c'est la vaccinette ! On a juste mis une prise 12 volts pour brancher un frigo et posé des flocages latéraux sur le véhicule pour cacher la Bourbon'Net et mettre le centre de vaccination."

24 patients cette semaine, le double la semaine prochaine

A Cosne-d'Allier, 24 patients sont pris en charge. Même chose ce vendredi à Montmarault. La semaine prochaine, le dispositif "va monter en puissance" souligne Nans Mollaret, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités au Conseil départemental de l'Allier. L'opération est d'ores et déjà un succès : "Lundi, à l'ouverture des réservations, 980 rendez-vous ont été attribués en 41 minutes !". Aller à la rencontre des populations isolées et vulnérables est donc indispensable.

Le camion des pompiers de l'Allier transformé en poste de vaccination © Radio France - Dominique Manent

Le calendrier des 10 étapes

COSNE D'ALLIER , les jeudis 21 janvier, 4 février et 18 février

, les jeudis 21 janvier, 4 février et 18 février MONTMARAULT , les vendredis 22 janvier, 5 février et 19 février

, les vendredis 22 janvier, 5 février et 19 février LAPALISSE , les lundis 25 janvier, 8 février et 22 février

, les lundis 25 janvier, 8 février et 22 février DOMPIERRE , les mardis 26 janvier, 9 février et 23 février

, les mardis 26 janvier, 9 février et 23 février LE DONJON , les mercredis 27 janvier, 10 février et 24 février

, les mercredis 27 janvier, 10 février et 24 février COMMENTRY , les jeudis 28 janvier, 11 février et 25 février

, les jeudis 28 janvier, 11 février et 25 février LE MONTET , les vendredis 29 janvier, 12 février et 26 février

, les vendredis 29 janvier, 12 février et 26 février CERILLY , les lundis 1er février, 15 février et 1er mars

, les lundis 1er février, 15 février et 1er mars VALLON-EN-SULLY , les mardis 2 février, 16 février et 2 mars

, les mardis 2 février, 16 février et 2 mars MARCILLAT en COMBRAILLES, les mercredi 3 février, 17 février et 3 mars

Deux possibilités pour prendre rendez-vous : sur doctolib.fr ou sante.fr

Autre option, par téléphone, au numéro vert : 0 801 902 446.

Les vaccinations ont lieu de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.