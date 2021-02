Vaccination Covid-19 : le centre départemental d'appels est ouvert en Ardèche

Depuis ce lundi 1er février, un numéro unique remplace les numéros de téléphone des centres de vaccination en Ardèche. Au départ, il n'y a pas eu de communication. Ce numéro de téléphone était simplement indiqué sur le répondeur des centres de vaccination. Et pourtant, dès la première journée de fonctionnement, cette ligne téléphonique a été submergée d'appels. 1.500 appels reçus durant cette première journée.

Pas de prise de rendez-vous possible

Pour l'instant, aucune prise de rendez-vous n'est possible. Ni en Ardèche, ni ailleurs en France faute de visibilité sur la livraison des vaccins. Le numéro de téléphone mis en place par la préfecture sert uniquement à noter les coordonnées des personnes qui ne sont pas aptes à s'inscrire elles-mêmes par internet quand les plateformes web rouvriront.

Un numéro réservé à ceux qui n'ont pas ou ne savent pas utiliser internet

Sont donc mises sur liste d'attente uniquement les personnes éligibles à la vaccination parce qu'elles sont âgées de plus de 75 ans ou professionnels prioritaires de plus de 50 ans et qui, soit ne disposent pas d'internet à la maison, soit ne savent pas réserver en ligne. Les autres sont invitées à patienter jusqu'à la réouverture des réservations. Sur la seule journée de lundi, 400 personnes ont été inscrites via ce numéro de téléphone. Au total, 4000 personnes sont sur liste d'attente en Ardèche.

Le numéro à composer est le 04 75 66 77 99 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Il est géré par cinq agents de la préfecture de l'Ardèche. Quand toutes les lignes sont prises, les appels basculent au conseil départemental où cinq agents ont également été affectés à cette tâche.