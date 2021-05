Vaccination Covid-19 : le dispositif se renforce dans le Puy-de-Dôme

Deux nouveaux centres vont ouvrir dans le département pour accueillir les Puydômois qui veulent se faire vacciner. Ils seront implantés sur les communes de Chamalières et Beaumont. A Issoire et à Riom, les centres existants déménagent pour plus d'efficacité.