Vaccination Covid-19 : le Vacci'bus 71 a pris la route des villages de Saône-et-Loire

Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, le département ouvre de nouveaux centres et accompagne son dispositif d'un vacci'bus qui va aller à la rencontre des habitants de villages éloignés de plus de 15 kilomètres des centres. Il a commencé sa tournée ce mardi 6 avril.

Combien de centres et où en Saône-et-Loire ?

Depuis le 18 janvier, 10 centres de vaccination ont ouvert en Saône-et-Loire dans les villes de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Autun, Digoin, Tournus, Givry et Paray-le-Monial. Ils accueillent les personnes volontaires de plus de 75 ans sur rendez-vous et les professionnels de santé, ambulanciers et aides à domicile de plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme grave du COVID-19.

6 nouveaux centres de vaccination à Chagny, Pierre-de-Bresse, Gergy, La Clayette, Cluny, Bourbon-Lancy et Epinac complètent aujourd’hui ce maillage territorial. Néanmoins, il reste quelques secteurs non couverts, c’est-à-dire des communes à plus de 15 km d’un des 16 centres. Aussi, en accord avec l’ARS et la Préfecture de Saône-et-Loire, le Département a décidé de mettre en place un dispositif de vaccination mobile à compter du 6 avril.

Un bus pour compléter le dispositif

À bord de l’autocar « Vacci’bus 71 » accessible aux personnes à mobilité réduite, une équipe composée d’un médecin et d’un infirmier du Centre de santé départemental se déplacera dans 16 communes identifiées à plus de 15 minutes d’un centre vaccinal dans le département de la Saône-et-Loire. L’objectif de cette vaccination par le Centre de santé départemental est d’aller au plus près des habitants les plus âgés qui éprouvent des difficultés à se rendre dans un centre de santé (trop de kilomètres, problèmes de handicap…). Les personnes âgées de plus de 70 ans avec une mobilité réduite sont concernées avec un critère d’éligibilité : pas de test PCR positif depuis 6 mois.

Les 16 communes identifiées ont été invitées à transmettre une liste des personnes de plus de 70 ans prioritaires afin d’organiser 60 rendez-vous par jour selon un planning fourni par le Centre de santé départemental. Les vaccins Cominarty du laboratoire Pfizer/BioNTech sont fournis par l’État. Ce service, déployé au cœur des territoires, reflète un véritable travail de collaboration entre les communes et le Département, à l’image du déploiement de cabinets médicaux pour le Centre de santé départemental.

La vaccination en chiffres dans le département de la Saône-et-Loire - Département de la Saône-et-Loire

Première injection : 6 au 30 avril 2021

Toulon-sur-Arroux : 6 avril

Romenay : 7 avril

Savigny : 8 avril

Joncy : 9 avril

Cuiseaux : 12 avril

Dompierre-les-Ormes : 13 avril

Étang-sur-Arroux : 14 avril

Anost : 19 avril

Tramayes : 20 avril

Matour : 21 avril

Saint-Gengoux-le-National : 22 avril

Saint-Bonnet-de-Joux : 23 avril

Saint-Étienne-en-Bresse : 27 avril

Saint-Germain-du-Bois : 28 avril

Lugny : 29 avril

Marcigny : 30 avril

Seconde injection : 3 au 28 mai 2021

Toulon-sur-Arroux : 4 mai

Romenay : 5 mai

Savigny : 6 mai

Joncy : 7 mai

Cuiseaux : 10 mai

Dompierre-les-Ormes : 11 mai

Étang-sur-Arroux : 12 mai

Anost : 17 mai

Tramayes : 18 mai

Matour : 19 mai

Saint-Gengoux-le-National : 20 mai

Saint-Bonnet-de-Joux : 21 mai

Saint-Étienne-en-Bresse : 25 mai

Saint-Germain-du-Bois : 26 mai

Lugny : 27 mai

Marcigny : 28 mai

Les centres de vaccination dans le département de Saône-et-Loire - Département de la Saône-et-Loire