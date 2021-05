Vaccination Covid-19 : les pompiers de Haute-Loire déploient neuf centres éphémères à partir de ce weekend

En Haute-Loire, la moitié de la population adulte est désormais vaccinée contre le covid-19 mais le dispositif monte encore en puissance puisqu'à partir de ce samedi 29 mai et pour les cinq weekends à venir, les pompiers se mobilisent pour déployer neuf centres de vaccination éphémères. Ils ont conçu le dispositif avec l'ARS (Agence régionale de santé) et le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, sous l'autorité de la préfecture de Haute-Loire.

Priorité aux plus de 75 ans

Interrogé sur France Bleu Saint-Etienne Loire, le colonel Christophe Glasian, directeur du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de la Haute-Loire, explique que l'objectif est de "toucher une population qui est à plus de vingt minutes d'un centre de vaccination permanent" ou "qui n'a pas été suffisamment sensibilisée". Il s'agit de "rechercher les plus de 75 ans qui n'ont pas pu bénéficier encore de la vaccination".

Objectif : mille vaccinations par weekend

Les maires des communes accueillant les centres éphémères ont été sollicités pour repérer en priorité les plus de 75 ans. Les municipalités pourront même prêter main forte aux seniors pour réserver un créneau de vaccination via Doctolib. Dans une deuxième intention, la vaccination s'adressera aux plus de 60 ans. Enfin, s'il reste des créneaux disponibles, les plus jeunes pourront être vaccinés. L'objectif étant de réaliser mille vaccinations par weekend. Les secondes injections seront réalisées six semaines plus tard.

La liste des centres de vaccination éphémères déployés en Haute-Loire